«أوسس التطوعي» جاهز لمونديال و«عالمية الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن فريق أوسس التطوعي عن استكمال خططه التشغيلية للمساهمة في تنظيم كلّ من بطولة العالم للجوجيتسو التي ينظمها الاتحاد الدولي ويستضيفها اتحاد الجوجيتسو بين 3-11 نوفمبر، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات بين 14-19 نوفمبر، في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، ووصل عدد المتطوعين في البطولتين إلى 80 عضواً، ما يعكس عمق تبنيهم لثقافة التطوّع وحرصهم على تقديم صورة مشرّفة عن مجتمع دولة الإمارات أمام الوفود الدولية.

وأكّدت أميرة المحرمي، مدير فريق برنامج أوسس التطوعي، أن العمل في البطولتين يندرج في إطار رسالة الفريق في التطوّع في مختلف الفعاليات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، خاصةً وأن البطولتين تتميّزان بطابع عالمي كبير، ما يعني بالتالي مسؤوليةً وطنية بالنسبة لأعضاء الفريق للتأكيد على مدى تبني المجتمع الإماراتي لثقافة التطوّع.

وقالت: انطلق فريق برنامج أوسس التطوعي من الرؤية الاستراتيجية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وإيمانه بأهمية تمكين مختلف الفئات من المساهمة، كل في مجاله، لدعم الرياضة. وفي الوقت الذي نفخر بجميع المبادرات والبرامج التي شاركنا في تنفيذها منذ انطلاق البرنامج، نشعر بحماسٍ كبير لتمكننا من المشاركة في الفعاليات الرياضية الحية، والتواجد مع الجمهور والرياضيين في اثنتين من أضخم الفعاليات الرياضية العالمية.

وأضافت: مع استعداد أبوظبي لاستقبال العالم في عاصمة الجوجيتسو العالمية، نتشرف بالمساهمة في تنظيم البطولتين بالعمل عن كثب مع فريق اتحاد الإمارات للجوجيتسو، حيث ستتوزع مشاركات فرقنا على مساعدة الطواقم الإعلامية، وتقديم الإرشادات للرياضيين وفرقهم، ومساعدة الجمهور في الوصول إلى مدرجات المشجعين، وغيرها من الأعمال التنظيمية. وفور الإعلان عن خططنا للمساهمة في تنظيم البطولتين، سارع أعضاء فريقنا للتسجيل والتعبير عن استعدادهم للمشاركة.

وكان فريق برنامج أوسس التطوعي قد انطلق بمبادرة من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ثم تطوّر ليتمتع بكيان تنظيمي متكامل يعمل تحت مظلة الاتحاد. وقدّمت فرق البرنامج مختلف أشكال الدعم للعديد من فعاليات الاتحاد، علاوةً على المبادرات الوطنية لعدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، والمبادرات الخيرية والإنسانية التي تم تنظيمها.

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