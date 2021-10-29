14 فريقاً في انطلاقة «عالمية أبوظبي لأساتذة السلة الثلاثية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، وتستمر حتى السبت المقبل، وتم تصميم ملعب لاستضافة المنافسات في منطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، وتقام البطولة ضمن الجولة العالمية التي تحتفل بعيدها العاشر هذا العام، بمشاركة 14 فريقاً، من ضمنهم أفضل 5 فرق في العالم، إضافة إلى فريق أبوظبي والمتوج ببطولة أبوظبي المجتمعية التي أقيمت بمشاركة 48 فريقاً، في إطار منح الأبطال المحليين فرصة للتنافس مع أفضل اللاعبين على مستوى العالمي، وتجمع البطولة نخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم، في مقدمتهم النجوم الفائزون مع منتخبات بلادهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويتصدر قائمة الفرق المشاركة فريق ليمان الصربي صاحب المركز الأول في تصنيف الجولات العالمية، وفريق ريجا من لاتفيا الذي فاز لاعبوه بذهبية الأولمبياد.

وتعود البطولة العالمية إلى أبوظبي للمرة الأولى منذ خمسة أعوام لتؤكد المكانة المرموقة للعاصمة وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، وفق أعلى معايير السلامة وتأكيداً لثقة الاتحاد الدولي على الإمكانيات والبنية التحتية الكبيرة المتوفرة في أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية.

نخبة

عبر سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي عن سعادته بعودة بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية إلى أبوظبي، مبيناً أن الحدث الكبير يضم نخبة من أفضل المواهب الرياضية في عالم كرة السلة الثلاثية، وقال: يسعدنا استضافة البطولة العالمية من جديد، وفخورون في مجلس أبوظبي الرياضي بكوننا جزءاً من رحلة الاتحاد الدولي مع كرة السلة الثلاثية التي استمرت لعشر سنوات، ونسعى بكل تأكيد لتعزيز هذه العلاقة الوطيدة والشراكة المتميزة مع الاتحاد الدولي للعبة لسنوات مقبلة.

وأضاف: تتسم رياضة كرة السلة الثلاثية بشعبيتها الواسعة، وازدادت بعد ظهورها الأول في أولمبياد طوكيو أخيراً، ونحن واثقون من النجاح الذي ستُحققه البطولة، لا سيما بالتزامن مع الازدهار الكبير الذي تعيشه العاصمة بأجندتها الحافلة بالفعاليات الرياضية العالمية المرموقة لهذا الموسم.

مكانة

وتابع العريفي: التنوع الكبير للفعاليات الرياضية العالمية التي تقام في أبوظبي يؤكد سمعتها المرموقة ومكانتها العالمية المهمة في خارطة الرياضة العالمية في ظل ثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، كما يجدد ريادتها وتعاملها المثالي خلال الأزمة الصحية العالمية، في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة واهتمامها الكبير ودعمها السخي لجميع الحلول الاستباقية والخطط المتطورة من أجل تطبيق التدابير الاحترازية.

وأردف: شهدت أبوظبي تنظيم سلسلة من الفعاليات الرياضية العالمية، بما فيها طواف الإمارات وبطولة يو إف سي وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والدوري الهندي الممتاز للكريكت وتستضيف حالياً كأس العالم «T20» للكريكيت، كما تستعد أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة تحت مظلة مهرجان أبوظبي للرياضات المائية، إلى جانب بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون وماراثون أدنوك أبوظبي وبطولة سبارتن العالمية وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ما يؤكد حجم التفاعل الرياضي العالمي الذي تشهده أبوظبي.

وقال أليكس سانشيز مدير بطولات كرة السلة الثلاثية بالاتحاد الدولي: ما زالت البطولتان اللتان أقيمتا في أبوظبي عامي 2015 و2016 من أكثر نُسخ البطولة نجاحاً على الإطلاق، وهذا ما دفعنا للتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي مجدّداً لتنظيم البطولة العالمية في موطنها الثاني، ونحن سعداء بالشراكة المثمرة، وعلى ثقة بنجاح النسخة الحالية بصورة لا مثيل لها.

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