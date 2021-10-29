حلبة مرسى ياس تطلق روزنامة الموسم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت حلبة مرسى ياس يوماً مجتمعياً بمناسبة إطلاقها روزنامة فعالياتها لموسم 2021 ـ 2022، وأتاحت لزوارها من مختلف فئات المجتمع اختبار فعالياتها المتنوعة، التي استهلتها بتجربة مميزة شارك فيها هواة فعاليات اللياقة البدنية مع بطل سباقات الدراجات الهوائية تاديج بوجاكار، حامل لقب طواف فرنسا وفريق الإمارات للدراجات الهوائية، تشجيعاً لأفراد المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي وخوض تجارب قيادة مشوقة على مسار الحلبة بتصميمه الجديد، وابتداءً من الشهر المقبل، يمكن لهواة السرعة ورياضة المحركات اختبار قدراتهم في القيادة على مسار حلبة مرسى ياس بتصميمه الجديد تزامناً من انتهاء عمليات التعديل الموسعة التي يخضع لها المسار والتي تشمل 3 مناطق، بما يسهم في إضفاء المزيد من الحماس والتشويق في جميع فعاليات القيادة، ابتداءً من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، ووصولاً إلى سباقات المجتمع المحلي وتجارب القيادة.

وتتضمن أبرز فعاليات الموسم إضافة سباقات الدراج ذات الانطلاقة المتحركة، لتكون حلبة مرسى ياس أول حلبة فورمولا 1 توفر هذا النوع من السباقات على مسار رسمي، كما يعود تحدي ياس سوبر ستريت لسباقات الدراج، بالإضافة إلى سلسلة سباقات ياس بمنافساتها المشوقة، وتواصل فعاليات القيادة في ياس تقديم تجارب القيادة والركوب المميزة.

وتتضمن جولة كأس فورمولا 4 الإمارات 20 سباقاً عبر 5 أسابيع وتستضيف حلبة مرسى ياس اثنتين منها، فيما يمثل إطلاق كأس الفراشة للسيدات أحدث الفعاليات في مجال تطوير المواهب، وكانت الحلبة نظمت أولى جولات كأس الفراشة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في وقت سابق من العام الحالي، ويشهد موسم 2021 ـ 2022 تنظيم عدة جولات من البطولة الشيقة الحصرية بالسيدات.

وتؤكد حلبة مرسى ياس اهتمامها المستمر بفعاليات الصحة واللياقة البدنية بعودة فعاليتي أدنوك تدرب في ياس وأدنوك تدريب في ياس المقدمتين من مجلس أبوظبي الرياضي، وتستقبل الفعاليتان المجتمعيتان الآلاف من هواة الأنشطة الرياضية لممارسة رياضتهم المفضل بالجري أو المشي أو ركوب الدراجات الهوائية على مسار حلبة مرسى ياس. وتفتح فعالية أدنوك تدرب في ياس باب المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، فيما تقام فعالية أدنوك تدريبين في ياس يوم الاثنين من كل أسبوع، وتخصص هذه الفعالية للسيدات متيحةً لهن المجال لممارسة الرياضة ضمن أجواء خاصة، كما يمكن للرياضيين ممارسة التدريبات لخوض منافسات السباقات المقامة في حلبة مرسى، بما في ذلك ترايثلون أبوظبي 2021، وترايثلون ياس المجتمعي، بالإضافة إلى ماراثون أدنوك أبوظبي، وكانت حلبة مرسى ياس نظمت مؤخراً النسخة الحادية عشرة من ترايثلون ياس المقدم من أدنوك، وشهد الحدث المجتمعي مشاركة أكثر من 1000 رياضي، من المحترفين وصولاً إلى الهواة.

فعاليات لا تتوقف

وقال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: «بعد هذه الفترة التي استمرت 18 عاماً شهد فيها العالم بأجمعه تحديات غير مسبوقة، فإننا في حلبة مرسى ياس فخورون بإطلاق روزنامة أحداثنا لموسم 2021 ـ 2022 مع فعاليات لا تتوقف، ليعود زخم الأنشطة إلى أوجه، مؤكدين اكتمال التحضيرات لموسم جديدٍ مميزٍ. وحرصنا على أن يقدم الموسم المقبل جدولاً حافلاً بفعاليات سباقات السيارات المتنوعة، وأنشطة الصحة واللياقة البدنية، بما يمكن مختلف فئات المجتمع من التفاعل مع حلبة مرسى ياس بشكل منتظم».

وأضاف: سعداء بمواصلة توسيع عروضنا وخياراتنا، وتشكل إضافة سباقات الدراج ذات الانطلاقة المتحركة خطوة جديدة نحو ذلك، كما أننا نستعد لإضافة المزيد من التجارب المميزة ودعم أسطول تجارب القيادة في ياس بمجموعة مميزة من طرازات السيارات التي تثير اهتمام الجمهور وتوفر تجربة قيادة مشوقة.

حدث عالمي

ويعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2021 من أكثر الأحداث المرتقبة في موسم 2021 ـ 2022، ويشهد الحدث العالمي العودة إلى كامل الطاقة الاستيعابية لحلبة مرسى ياس متيحاً لجمهوره فرصة الاستمتاع بأجوائه الاحتفالية الفريدة، وتقام فعاليات السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا 1 على مدار أربعة أيام من 9 إلى 12 ديسمبر، ويشهد السباق حضور نجوم الفورمولا 1، ومن ضمنهم لويس هاملتون وماكس فيرستابن، لخوض منافسات السباق على مسار حلبة مرسى ياس بحلته الجديدة، ويشهد بطولة العالم للفورمولا 1 للسائقين في هذا العام منافسة عالية من المتوقع أن تستمر على أشدها وصولاً إلى محطة البطولة الختامية في أبوظبي.

وتواصل الحلبة استضافتها لسباق الخليج 12 ساعة للتحمل، الذي تقام فعالياته في يناير 2022 ويشهد حضور نخبة من أفضل فرق سباقات التحمل العالمي لخوض غمار هذا التحدي، بالإضافة إلى تحدي روتاكس ماكس، والتحدي الشمسي العالمي.

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