600 رياضي و250 شركة في معرض دبي الدولي لبناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد فعاليات النسخة الخامسة من «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام» زيادة بنسبة 35%؜ في عدد المشاركين ومساحة المعرض، الذي انطلق صباح أمس إلى جانب «معرض دبي للنشاط والحيوية»، المعرضين الأكبر من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط، ويقامان بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في أربع قاعات بمركز دبي التجاري العالمي على مساحة عرض تفوق 20 ألف متر مربع، ويستمر حتى يوم السبت 30 أكتوبر 2021.

وحضر فعاليات المعرض سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومنظم المعرض نيك بلاير وكريغ هوتسلي، حيث اطلعوا على أجنحة المعرض وقابلوا الرياضيين من أبطال العالم المشاركين في الحدث، الذي يشارك فيه أكثر من 600 رياضي و250 شركة عارضة.

وتقدم المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ«بيغ رامي» بطل العالم في مسابقات بناء الأجسام «مستر أولمبيا» للعامين 2020 و2021 قائمة الرياضيين المشاركين في فعاليات المعرض من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية الذين توافدوا إلى دبي من مختلف قارات العالم، كما تواجد في المعرض بطل العالم روني كولمان الملقب بمستر أولمبيا ثماني مرات الذي يحمل 26 لقباً في بطولة العالم لبناء الأجسام، والبريطاني سيمون باندا أحد أبرز 10 مؤثرين في مجال اللياقة البدنية على مستوى العالم حسب تصنيف مجلة فوربس العالمية، وجون لا روزا لاعب كمال الأجسام المحترف وصاحب المركز الأول في بناء الأجسام ببطولة تورونتو برو للرجال، وكيفن ليفرون وصيف بطل العالم في مستر أولمبيا، ولاري ويلز صاحب الرقم القياسي العالمي لرفع الأثقال، ولاين نورتون، وهولي باكستر، وغيرهم الكثير من الأبطال في اللياقة البدنية وبناء الأجسام ورفع الأثقال الذين سيعقدون جلسات تعارف ولقاء مع الإعلام وزوار المعرض خلال فترة انعقاده.

مجموعة استثنائية ويحتضن المعرض مجموعة استثنائية من العروض والأنشطة المتنوعة، التي تقدمها أكثر من 300 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام من 25 دولة من مختلف دول العالم، وتشمل الأنشطة مشاركة أشهر الشخصيات الرياضية العالمية وأبرز الأكاديميات الرياضية في مجال اللياقة البدنية، وإطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة البدنية والأجهزة الرياضية، إلى جانب تقديم مجموعة من الدروس الرياضية الجماعية، ومسابقات اللياقة البدنية، والنقاشات التفاعلية المرتبطة بمواضيع الصحة والعافية.

ويشهد المعرض مجموعة من المسابقات الرياضية، واختبارات اللياقة البدنية التي تحدد مستوى القدرات البدنية للمشاركين من عشاق الإثارة والتمارين القاسية، ويعد معرض دبي لبناء الأجسام أبرز الفعاليات التي تنظم في دبي التي تتعلق بمجال الصحة واللياقة البدنية، ويتيح لزواره، سواء كانوا من لاعبي بناء الأجسام المتمرسين أو من رواد الأندية الرياضية، وجهةً مثالية للاستفادة من مجموعة من العروض المتميزة.

ويُجسد المعرض الوجهة الأمثل لكافة عشاق الرياضة واللياقة البدنية، سواء من الراغبين بالمحافظة على صحتهم أو فقدان الوزن أو الحصول على جسم متناسق أو التمتع بحياة سليمة وصحية.

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