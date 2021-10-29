بدء العد التنازلي لانطلاق مونديال السباحة القصيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً»، والتي تقام بعد 50 بوماً في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس وتستمر حتى 21 ديسمبر المقبل، وتتضمن منافسات للرجال والسيدات في جميع المسابقات الأربع، وهي السباحة الحرة، سباحة الصدر، سباحة الظهر والفراشة، مع إقامة منافسات الفردي والمتنوع والتتابع.

يواصل مجلس أبوظبي الرياضي تحضيراته التنظيمية لاستضافة الحدث بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، ويحرص المجلس على إعداد وتهيئة جميع المنشآت والمرافق التي ستحتضن الفعاليات وفق أعلى المعايير العالمية المبتكرة، لأهمية الحدث الذي يشهد مشاركة نخبة من أفضل سباحي العالم للمسافات القصيرة في أبوظبي وخوض منافسات البطولة العالمية في استعراض مبهر لمواهبهم وقدراتهم الرياضية.

ويتضمن موقع استضافة بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) في الاتحاد أرينا حوضي سباحة، وتعمل شركة ميرثا لأحواض السباحة الرائدة عالمياً في هذا المجال على تنفيذهما، ويتم تزويدهما بالمياه والتحكم بدرجة حرارتهما عن طريق الأنظمة الرائدة التي تتمتع بها الاتحاد أرينا، كما يتم نقل حوضي السباحة من إيطاليا إلى أبوظبي في حاويات خاصة، لتنطلق أعمال التركيب في الاتحاد أرينا ابتداءً من 29 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل.

وتقام فعاليات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة ضمن مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية الذي يشهد مشاركة أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 جنسية، يتنافسون على 44 لقباً عالمياً في مختلف المسابقات التي تقام على مدار 6 أيام، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 2.8 مليون دولار.

ويقدم الحدث العالمي المتعة والترفيه لمختلف أفراد الأسرة من جميع الأعمار بأجوائه الاحتفالية وفعالياته المختلفة، والتي تتضمن، بالإضافة إلى منافسات الرياضات المائية المشوقة، العديد من الأنشطة الترفيهية العائلية التي تستضيفها القرية الرياضية، حيث يمكن للزوار التعرف على مجموعة واسعة ومتنوعة من التجارب التفاعلية الممتعة، والفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى تجارب التسوق، كما سيكشف منظمو الحدث عن المزيد من أنشطة القرية الرياضية خلال الفترة المقبلة.

مرافق متطورة

وقال عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: فخورون بما تقدمه الاتحاد أرينا من مرافق متطورة بمعايير دولية تتناسب مع سمعة أبوظبي ومكانتها الريادية باعتبارها وجهة عالمية أولى لكبرى الفعاليات الرياضية العالمية، كما تتميز الاتحاد أرينا بموقعها على جزيرة ياس حيث تقام مسابقات مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية، ونتطلع قدماً لمتابعة سير الأعمال في تحويل هذه الوجهة الترفيهية الرائدة إلى موقع عالمي يستضيف منافسات وفعاليات إحدى أهم بطولات السباحة الدولية.

ياس باي

وتابع: لا تقتصر مسيرة التحضير والاستعدادات في الاتحاد أرينا، بل تشمل أيضاً ياس باي، والأعمال جارية لإنشاء برج غطس بارتفاع 27 متراً، بالإضافة إلى ثلاث منصات غطس بارتفاعات متباينة، حيث تقام فعاليات التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، وبطولة العالم للغطس للفرق.

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