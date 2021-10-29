7 مصنفين في «استعراضية» كأس دبي للبادل تنس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

طرح منظمو الدورة الافتتاحية من كأس دبي للبادل تنس آخر دفعة من التذاكر لحضور المنافسات الحماسية بين أفضل لاعبي البادل تنس في العالم، خلال المباريات الاستعراضية رفيعة المستوى، التي تقام من 2 - 4 نوفمبر، ويشارك في المباريات الاستعراضية للرجال 7 مصنفين على رأسهم المصنف أولاً على مستوى العالم خوان ليبرون شينكوا، إلى جانب 6 من اللاعبين في المراكز الـ 25 الأولى، بمن فيهم فرناندو بيلاستيجوين (المصنف رقم 6) وبابلو ليما (رقم 8) ولوتشيانو كابرا (رقم 14) وخافيير أرتورو كويلو (رقم 17) وجاريدو غوميز (رقم 18) وميجيل لامبيرتي (رقم 20). وتُقام المباريات على أرض الملعب المصمم خصيصاً لهذه الفعالية في جميرا أبراج الإمارات.

وأطلق المنظمون عدداً من التذاكر من الفئة العادية بسعر 150 درهماً في اليوم الواحد، ومجموعة أخرى مخصصة لدخول كبار الشخصيات بسعر 250 درهماً في اليوم الواحد، كما تتوفر تذاكر حضور المباريات النهائية يوم 4 نوفمبر بسعر 300 درهم للتذاكر العادية، 500 درهم لتذاكر كبار الشخصيات.

مسابقات الهواة

وفتح المنظمون باب التسجيل أمام هواة البادل تنس من الرجال والسيدات للمشاركة في فعاليات كأس دبي للبادل التنس المستمرة لمدة شهر، والتي تتضمن دوري الهواة بنظام خروج المغلوب من 7 إلى 13 وبطولة الهواة من 21-27 نوفمبر، وتدخل منافسات الهواة في إطار دعم كأس دبي للبادل تنس لأهداف تحدي دبي للياقة، ويتم إغلاق باب التسجيل للمشاركة في دوري الهواة للسيدات في 3 نوفمبر، والرجال في 10 نوفمبر، بينما يمكن للاعبين الرجال التسجيل في بطولة الهواة حتى 17 نوفمبر.

وأكد علي العارف، المؤسس والعضو المنتدب لأكاديمية البادل تنس العالمية: إن منافسات الهواة تشكل طريقة رائعة لإضفاء أجواء حماسية على فعاليات كأس دبي للبادل تنس، كما تتيح فرصة فريدة للاعبين الجدد لاختبار الرياضة. وتسرنا مساهمة أكاديمية البادل تنس العالمية في تنظيم كأس دبي للبادل تنس، وتنمية الرياضة على المستوى المحلي.

وقال أحمد حمادة، الشريك المؤسس لكأس دبي للبادل تنس: نتطلع للقاء عشاق البادل تنس في مباريات تجمع أفضل المحترفين على مستوى العالم على أرض دبي، وقال: يؤكد الإقبال الكبير على التسجيل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضة البادل تنس في الإمارات، وندعو جميع المهتمين بالمشاركة في منافسات البادل تنس للهواة بصيغتي الدوري والبطولة إلى التسجيل بأقرب وقت ممكن بسبب العدد المحدود للمقاعد، كما تتيح مسابقات الهواة للموهوبين برياضة البادل تنس فرصة المنافسة في أكبر مسابقة عامة في تاريخ الإمارة، في حين تسلط المباريات الاستعراضية الضوء على المهارات الاستثنائية لبعض أشهر لاعبي البادل تنس المحترفين في العالم.

وتضم النسخة الأولى من كأس دبي للبادل تنس تضم قائمة مميزة من الشركاء، بما في ذلك تحدي دبي للياقة 2021، وبنك الإمارات دبي الوطني، و«ووب» WHOOP، وعيادة ومستشفى «فاليانت»Valiant Clinic and Hospital، و«أوكادوك» Okadoc، وبركات Barakat، وريد بول، و«فيد فت» Fade Fit، و«ووتر وا»Water WA، و«بالم دريم» Palm Dream.

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