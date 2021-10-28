عبد الله القاسمي يرعى البطولة الخليجية والعربية للتجديف

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة للبطولة الخليجية والعربية الأولى للتجديف الشاطئي، التي ستقام في مدينة الحمرية من 18 إلى 28 نوفمبر المقبل بمشاركة 13 دولة، هي الإمارات الكويت والبحرين والسعودية وقطر ولبنان والمغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان وليبيا وجيبوتي

وتقام منافسات البطولة الخليجية يومي 19 و20 نوفمبر، والبطولة العربية أيام 25 و26 و27 نوفمبر، وتم اعتماد اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة الألعاب الفردية، وتضم جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية نائباً للرئيس ومشرفاً عاماً، وعضوية كل من ماجد المهيري عضو مجلس إدارة نادي الحمرية (مدير البطولة)، ورؤساء اللجان الفرعية: الطبية والفنية والحكام والعلاقات العامة والإعلام، وممثلي الجهات المشاركة في التنظيم.

وتقدم عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي ببالغ الشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على رعاية سموه للبطولة، التي تعد إضافة مهمة إلى الأحداث الرياضية الكبرى في الشارقة، والتي تعزز حضورها وجاهزيتها لاستضافة مختلف الفعاليات، وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة والإمكانات العالية، التي تتمتع بها.

وأضاف: الرياضات البحرية تحظى باهتمام خاص على مستوى إمارة الشارقة لوجود سواحل رائعة وبحيرة خالد، التي تسمح بالمتابعة الجماهيرية من كل الجهات.

وأشار إلى أن التنسيق سيكون على أعلى مستوى مع نادي الحمرية لتنظيم نسخة مثالية تنال إعجاب وإشادة كل المشاركين من الأخوة الخليجيين والعرب، الذين سيكونون محل الحفاوة والترحيب من الجميع.

وبدوره، تقدم جمعة الشامسي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي على رعاية سكوه للبطولة، مؤكداً أن الجهود ستتضافر لتكون البطولة حدثاً تفخر به مدينة الحمرية وإمارة الشارقة.

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