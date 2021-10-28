«جودو الإمارات» في احتفالية اليوم العالمي للجودو

المصدر: أبوظبي- وام

هنّأ اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو، وأسرة الجودو في العالم، بمناسبة اليوم العالمي للجودو الذي يصادف 28 أكتوبر من كل عام.

وأكد ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي خلال كلمة ألقاها، عبر تقنية الفيديو نيابة عن رئيس الاتحاد أهمية المشاركة في هذه المناسبة، التي تضم كل الاتحادات الأعضاء من مختلف قارات العالم الممثلة لعائلة الجودو في العالم، للاحتفال معاً باليوم العالمي للجودو، والذي يتجدد تحت شعار «التضامن».

وأوضح التميمي أن الاحتفال بالتضامن بين الشعوب من قيم رياضة الجودو، التي تحض على تجاوز الاختلافات، وتعزيز معاني الجودو للسلام، والجودو للاجئين، والجودو للأطفال، والجودو للجميع.

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