منتخب الصالات والنصر ودياً غداً

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

اطلعت اللجنة التتفيذية لكرة قدم الصالات، في اجتماعها برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة، على تفاصيل معسكر المنتخب الوطني الحالي في صالة البطائح، ضمن خطة الإعداد للمشاركة في كأس الخليج، فبراير 2022، وتصفيات آسيا أبريل 2022، ويخوض المنتخب مباراة ودية غداً أمام النصر، للوقوف على المستويين البدني والفني لجميع اللاعبين.

واتفقت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، على بقاء فترة القيد والانتقالات الشتوية في موعدها المقرر سابقاً، وعدم تغيير موعدها، كما تم طرح موضوع الاعتذار عن المشاركة في كأس الخليج، في حال تأجيله مجدداً، وذلك بما يخدم مصلحة الأندية، وعدم تحميلها أعباء مالية، من خلال تعديل الأجندة مرات عدة تمدد الموسم.

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