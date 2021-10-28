الجماهير تتفاعل مع نجوم «يو إف سي» في «أبوظبي للتحدي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنظم دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي، برنامجاً حافلاً بتجارب الفنون القتالية المختلطة، والفعاليات التنافسية والترفيهية الاستثنائية بمنطقة «أسبوع أبوظبي للتحدي»، في ياس مول، والتي تمنح الجمهور فرص فريدة لالتقاط صور لـ «ذكريات لا تنسى»، ولقاء عدد من أساطير «يو إف سي»، واختبار مهاراتهم الرياضية، قبيل انطلاق بطولة «يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسييرا»، غداً، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتندرج هذه الفعاليات، ضمن مبادرات الدائرة، التي تنظم «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة، باعتبارها عاصمة للفنون القتالية المختلطة في العالم.

ويحظى زوار ياس مول هذا الأسبوع، بفرصة منافسة العائلة والأصدقاء، ورواد المول، وجمهور الفنون القتالية المختلطة، ضمن سلسلة من الألعاب والأنشطة المستوحاة من هذه الرياضات، مثل التدريب على أكياس الملاكمة، وتحديات المرونة وسُرعة رد الفعل، فضلاً عن الحصول على فرص لالتقاط صور مع حزام بطولة «يو إف سي»، وغيرها الكثير.

ويتصاعد الحماس مع المشاركة المتميزة لألمع نجوم «يو إف سي»، أندريه أرلوفسكي وأنتونيو روجيرو نوغويرا وكلوديا جايدلها، الذين يلتقون الجمهور، ويقدمون توقيعاتهم التذكارية.

وتسدل بطولة «يو إف سي 267»، الستار على فعاليات الأسبوع، وتتضمن نزالين رئيسين لحسم لقب بطل العالم في فئتي وزن مختلفتين، عندما يدافع يان بلاهوفيتش عن لقبه في وزن الخفيف الثقيل، أمام المصنف الأول جلوفر تيكسيرا، فيما يواجه بيتر يان، منافسه كوري ساندهاجن، في النزال الرئيس، الشريك لتحديد البطل المؤقت لوزن البانتام.

من جانبه، يتطلع إسلام ماخاتشيف، إلى تحقيق انتصاره العاشر على التوالي، أمام دان هوكر، الذي يعود إلى أبوظبي، بعد فوزه الكبير في «يو إف سي 266»، مؤخراً في لاس فيغاس، كما يترقب الجمهور متابعة البطل السويدي حمزات شيماييف مجدداً، بعد مشاركته الأولى في فعالية جزيرة النزال من «يو إف سي» في يوليو 2020.

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