أسماء واعدة في «آسيا والمحيط الهادئ» لغولف الهواة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

كشف نادي خور دبي لليخوت والغولف عن جاهزيته لاستضافة النسخة الثانية عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ لغولف الهواة، بمشاركة مجموعة متميزة من اللاعبين للتنافس على اللقب، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل.

يأتي على رأس قائمة المشاركين الياباني كيتا ناكاجيما المصنف أول عالمياً بين لاعبي الغولف الهواة، والصيني يوكسين لين الفائز مرتين ببطولة آسيا والمحيط الهادئ لغولف الهواة، الذي يسعى إلى التفوق على منافسه هيديكي ماتسوياما، حامل لقب بطولة الأساتذة عامي 2010 و2011، ليصبح أول لاعب يفوز بالبطولة ثلاث مرات.

وسيشهد نادي خور دبي لليخوت والغولف منافسات حماسية تجمع اللاعبين، بعد غياب طويل بسبب تداعيات أزمة (كوفيد 19)، حيث تُشكل البطولة الأبرز من نوعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فرصة مثالية، للحصول على دعوة للمشاركة في بطولة الأساتذة، وحجز مكان في النسخة 150 من بطولة سانت أندروز المفتوحة العام المقبل.

كيتا ناكاجيما

يُعتبر الياباني كيتنا ناكاجيما البالغ من العمر 21 عاماً رابع المشاركين في البطولة، من المصنفين في المركز الأول عالمياً للاعبي الغولف الهواة، وينضم بذلك إلى مواطنيه ماتسوياما وتاكومي كانايا، والأسترالي كورتيس لاك، حيث حلّ ناكاجيما في المركز الأول مكان كانايا الفائز بالبطولة عام 2018 بعد انتقاله إلى ممارسة الغولف الاحترافي، ويخوض مشاركته الرابعة في البطولة مصمماً على تحقيق نتيجة أفضل من عام 2018 حين حلّ في المركز الثاني، وأكد أن أهدافه لعام 2021 تمثلت بالفوز ببطولة غولف احترافية كونه لاعباً هاوياً وحصد لقب آسيا والمحيط الهادئ للغولف للهواة، وبعد أن حقق الحلم الأول مع فوزه ببطولة باناسونيك المفتوحة ليصبح خامس هاوٍ يفوز ببطولة في تاريخ تلك الجولة الاحترافية.

رصيد حافل

يخوض الكوري سام تشوي البالغ من العمر 21 عاماً وصاحب التصنيف العالمي 13 البطولة برصيد حافل، ليثبت نفسه كونه منافساً لا يُستهان به لناكاجيما ولين، وحقق تشوي نتائج متميزة في خمس منافسات دولية لهواة الغولفبين مايو ويوليو من العام الجاري.

ويشارك هذا العام للمرة الأولى في البطولة، حيث تُعلق عليه آمال الكوريين لتحقيق فوز طال انتظاره، وسيصبح في حال الفوز بالبطولة ثالث بطل كوري بعد هان تشانغ وون في النسخة الافتتاحية عام 2009 ولي تشانغ وو في عام 2013.

الحفاظ على اللقب

ويستعد الصيني يوكسين لين ذو التصنيف العالمي 22 والفائز بالبطولة في ويلينجتون عام 2017 وشنغهاي 2019 للحفاظ على لقبه كونه ثاني لاعب يفوز في دورتين متتاليتين في تاريخ بطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف بعد هيديكي ماتسوياما، ويتطلع كذلك إلى التفوق على الأسطورة الياباني وتحقيق رقم قياسي بالفوز باللقب للمرة الثالثة.

ويشارك لين هذا العام للمرة الخامسة في البطولة، حيث بدأ مشواره في كوريا الجنوبية عام 2016 وحل بالمركز 21، والحصول على المركز التاسع في سنغافورة عام 2018.

سجلات

لم تشهد بطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف مشاركات من تايلاند قبل اليوم ويستعد اللاعب أنوبانسوبسي، ذو التصنيف العالمي 42 والبالغ من العمر 22 عاماً للانطلاق في مسيرته المهنية وإضافة اسم تايلاند إلى سجلات البطولة، وشارك أنوبانسوبسي كواحد من أعضاء الفريق الدولي في كأس أرنولد بالمر مرتين، ليحصد الفوز في المباريات الثلاث، التي خاضها عام 2021.

رصيد متواضع

ويحظى الشاب الهندي جوبتا ذو التصنيف 202 البالغ 17 عاماً برصيد متواضع من الإنجازات، قياساً بنظرائه من المنافسين، إلا أنه يفوقهم خبرة بملاعب نادي خور دبي لليخوت والغولف باعتباره من مواليد دبي ونشأ في رحابها، وفاز جوبتا ببطولة أبوظبي للغولف للهواة، ما أهله للمشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف ضمن الجولة الأوروبية.

ويُذكر أن اتحاد الإمارات للغولف رشّح ناتالي، الشقيقة التوأم لجوبتا، للمشاركة باسم الإمارات في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة للسيدات، التي ستُقام بالعاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 10 حتى 13 نوفمبر المقبل

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