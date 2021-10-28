«فتيات الشارقة للشطرنج» ينظّم دورة تدريبية للموظفات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة دورة تدريبية تأهيلية لموظفات دائرة المالية المركزية بالشارقة، وذلك دعماً لهن من أجل تطوير قدراتهن في لعبة الشطرنج والترويج لها في الوقت نفسه بين جميع الفئات.

وتقام الدورة من خلال مدربين متخصصين في لعبة الشطرنج، على أن يتم تنظيم بطولة ودية خلال نهاية الحدث.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن الهدف من تنظيم الدورة هو الترويج للعبة الشطرنج وتنفيذ طموح وأهداف النادي في نشرها بين الجميع من أجل الكشف عن المواهب الجديدة، وكذلك تعليم الفتيات العديد من المكتسبات الإيجابية التي تعود بالنفع العام على حياتهن.

إضافة إلى ذلك العمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المختلفة داخل الشارقة، ودعم الرياضة النسائية على مستوى موظفات الحكومة المحلية.

وقالت عائشة عبدالله، مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة المالية المركزية بالشارقة، «نحن سعداء لمشاركتنا في هذه الدورة التأهيلية للعبة الشطرنج، التي تعزز من القدرات الذهنية للموظفات، وتساعد في تنشيط العقل والذاكرة، وتسهم في زيادة التركيز، وهي جميعها عناصر إيجابية في العمل، تحفز الأفكار الإبداعية والابتكارية، ونشكر نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على دعمهم وتعاونهم، وسنواصل تشجيع كوادرنا البشرية على المشاركة والتفاعل مع الورش التي تطور قدراتهم، وتنهض بمواهبهم، كي يكونوا موظفين مبدعين ومتميزين».

جدير بالذكر أن نادي الشطرنج للثقافة والفتيات بالشارقة يعمل دائماً على نشر اللعبة من خلال إقامة دورات تدريبية وبطولات ودية ورسمية مع العديد من الأندية المحلية والخارجية من أجل تحقيق أهدافه لنشر اللعبة والترويج لها.

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