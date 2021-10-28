عبد الخالق العوضي يقود «دراجين الإمارات» للتطوع

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

حوّل الدراج الإماراتي عبد الخالق علي العوضي هوايته في قيادة الدراجات النارية، إلى مبادرة تطوعية تحت اسم «رابطة الدراجين الإماراتيين للتطوع»، بهدف المشاركة في كل الفعاليات التي تهم المجتمع وربط الأعمال الخيرية لهواة قيادة الدراجات النارية.

وتعود الفكرة لنحو 4 سنوات عندما بدأ العوضي مشاركة فرق المتطوعين في الفعاليات الخاصة، وقرر حينها أن يكون لهواة قيادة الدراجات النارية دورهم في مثل هذه الأعمال المفيدة للمجتمع، ويقول العوضي إن الفكرة وجدت الاستحسان والإعجاب من الكثيرين، ووجد التشجيع من جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية ومن نادي السيارات بالشارقة ونادي الرماية بالفجيرة واتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وشارك بدراجته النارية مرتين في فعاليات نظمها اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ويشير إلى أن هواة الدراجات النارية من شأنهم أن يكون لهم دور مؤثر في الأعمال والفعاليات الخيرية مثل التبرع بالدم وغيرها ذلك من مبادرات.

وقال إن الهدف الأساسي هو خدمة الوطن من خلال المشاركة مع كل فئات المجتمع بلا مقابل، موضحاً أن كل من يرى في نفسه القدرة على التطوع من الدراجين الإماراتيين، سيجد التشجيع من الرابطة، لا سيما بعد التجاوب الكبير الذي وجده من مؤسسات وهيئات رياضية ومجتمعية.

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