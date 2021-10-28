حتا جاهزة لاستضافة سباق هيرو العالمي للدراجات الجبلية

المصدر: حتا - البيان الرياضي

تستضيف منطقة حتا، غداً، النسخة الثانية من سباق «هيرو دبي حتا»؛ إحدى الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية، التي تعد إحدى أهم البطولات السنوية على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وينظم السباق تحت رعاية دبي القابضة وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي. وتنطلق منافسات السباق في الساعة 7:00 صباحاً من وادي هاب، حيث يتنافس نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية للفوز بلقب النسخة الثانية، التي تقام على المسار الجبلي الذي تم تصميمه بعناية لمنح المشاركين أكبر قدر من التشويق في المنافسات، وكذلك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بمنطقة المسار في وادي هاب، سيما وأن المشاركين سيصلون في أعلى نقطة في المسار إلى ارتفاع 1600 متر عن سطح الأرض.

ثلاث فئات

يتنافس المشاركون في ثلاث فئات للرجال والسيدات، هي: فئة المحترفين لمسافة 60 كيلومتراً، وفئة منتسبي الأندية والاتحادات لمسافتي 60 و18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافتي 60 و18 كيلومتراً، وستكون أعلى نقطة يصل إليها المشاركون في فئة المحترفين 60 كيلومتراً على ارتفاع 1600 متر عن سطح الأرض، وتم تخصيص فئة إلى الأطفال من عمر 4 إلى 14 سنة، وينطلق سباق الأطفال في الساعة 10:30 صباحاً، وتشهد هذه الفئة مشاركة واسعة، وتهدف إلى تشجيع الأطفال على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وخوض تجربة المنافسات، لتحقيق حلمهم بأن يصبحوا أبطالاً حقيقيين، حيث يتنافس الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات على مسار يمتد لمسافة 600 متر، ويتنافس الأطفال ما بين 7 إلى 11 سنة على مسار يمتد لمسافة 1600 متر، فيما يتنافس الأطفال من عمر 12 إلى 14 سنة على مسار يمتد لمسافة 3200 متر.

وانطلقت أمس الجولات التدريبية في المسار الجبلي للدراجات الهوائية في حتا لتمكين المشاركين من التعرف على الطرق ومسارات السباق الأصعب في العالم، حيث يعد سباق هيرو دبي حتا هو السباق الوحيد للدراجات الهوائية الجبلية في منطقة الشرق الأوسط الذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بدبي، ويتنافس فيه مشاركون من 40 دولة، يخوضون فيه مغامرة لا تنسى بين جبال حتا، وتم تجهيز قرية السباق في منطقة وادي هاب التي تتضمن خيم التسجيل وأماكن استلام حقائب السباق، التي يمكن الحصول عليها من اليوم استعداداً للسباق، كما توجد محطات التزود بالمياه في مختلف المناطق.

وتأتي جولة «هيرو دبي حتا» ضمن المراحل الثلاث من السلسلة العالمية «هيرو» التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، حيث تقام إحدى الجولات في جبال مدينة دولوميت بإيطاليا، كما تستضيف مدينة شيانغ راي في تايلاند الجولة الثالثة. ويشارك في هذا السباق العالمي نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية، ومن أبرزهم البطل العالمي الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز الفائز بلقب بطولة هيرو العالمية 6 مرات وحامل لقب النسخة الأولى من بطولة هيرو دبي حتا، والتشيكيان مارتن ستوسيك وكريستيان هاينك، كما تشارك أيضاً البطلة العالمية السويسرية رامونا فورشيني حاملة لقب النسخة الأولى من هيرو حتا، والليتوانية كاتازينا سوسنا، التي تنافس على اللقب بعد أن حلت في المركز الثاني العام الماضي، وغيرهم الكثير من الدراجين العالميين.

علاقة متميزة

ويرتبط مجلس دبي الرياضي بعلاقات متميزة مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ويعملان معاً لتنظيم العديد من الفعاليات الدولية للدراجات الهوائية بمختلف أنواعها، حيث تأتي هذه البطولة من بين خمس فعاليات دولية للدراجات الهوائية تنظم في دبي سنوياً، وتكتسب هذه الرياضة شعبية أكثر كل عام وتزيد قاعدة ممارسيها باعتبارها ترفيهية وتنافسية في الوقت ذاته، كما تشهد زيادة في عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية للدراجات الهوائية التي تنظم في دبي التي تصل إلى أكثر من 30 حدثاً محلياً كل عام. وأصبحت منطقة حتا مركزاً دولياً لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، وتشهد تنظيم سباقات محلية ودولية على مدار العام.

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