17 دولة في «أبوظبي الخمسين» غراند سلام للجودو

المصدر: أبوظبي - وام

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، جاهزية دولة الإمارات لاستضافة وتنظيم بطولة «أبوظبي الخمسين» غراند سلام للجودو خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل، وإخراجها في أبهى صورة، ويتواصل التسجيل حالياً للمشاركة في الجولة عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو، حيث بلغت الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن 17 دولة هي الدنمارك، والصين تايبيه، وأوكرانيا، وجمهورية التشيك، وقيرغيزستان، وصربيا، وإسرائيل، وبولندا، وسلوفينيا، وبريطانيا، وفريق اللاجئين، والسويد وفرنسا، وأيرلندا، وكندا، ورومانيا وطاجيكستان.

وأطلع الدرعي ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو خلال اتصال هاتفي على أن اللجنة المنظمة تعمل منذ فترة طويلة على إنهاء كل الترتيبات، لإقامة البطولة في صالة «أرينا» بمدينة زايد الرياضية. وقدم فايزر، خلال الاتصال الهاتفي التهنئة لدولة الإمارات على نجاح إجراءاتها في مواجهة جائحة كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

بطولة

من جانبه أكد الدرعي لرئيس الاتحاد الدولي أن إقامة البطولة تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يمثل أكبر ضمانة لنجاحها، خصوصاً في ظل دعم مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، فضلاً عن تراكم الخبرات لدى الكوادر الإماراتية في الاتحاد واللجان المعاونة من خلال استضافة البطولة نفسها لعشر نسخ سابقة، نالت جميعها التقدير الدولي .

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