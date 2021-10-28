أبوظبي وجهة نخبة لاعبي الجوجيتسو في نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد أبوظبي؛ عاصمة الجوجيتسو العالمية، لاستقبال الآلاف من لاعبي الجوجيتسو من أعضاء المنتخبات الوطنية لدولهم، واللاعبين المحترفين والمصنفين عالمياً، للمشاركة في بطولة العالم التي تقام بتنظيم من الاتحاد الدولي للجوجيتسو واستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في الفترة من 3 إلى 11 نوفمبر المقبل، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو؛ أبرز بطولة عالمية لرياضة الجوجيتسو، والمنتج المميز الذي يقدمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى العالم في الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر.

وتتمتع كل بطولة على حدة بأهمية خاصة للاعبين، فبطولة العالم آخر المحطات المهمة للتأهل والمشاركة في الألعاب العالمية 2022 في الولايات المتحدة، بينما تؤهل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للفوز بألقاب جائزة أبوظبي العالمية على الصعيد المحلي والقاري والعالمي. وترحب بطولة العالم للجوجيتسو بجميع المنتخبات الوطنية من دول العالم كافة، بينما تفتح بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين أبوابها لمشاركة اللاعبين المحترفين من شتى أنحاء العالم.

2000

وترحب البطولة هذا العام بنحو 2000 لاعب من أكثر من 65 دولة حول العالم، حيث تتضمن قائمة الدول المشاركة دولاً ذات تجربة استثنائية في رياضة الجوجيتسو من أبرزها البرازيل وكولومبيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسرائيل وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وتايلاند وأنغولا.

ومن بين المنتخبات العربية، تشارك كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين ومصر والعراق والكويت والمغرب وتونس.

ويملك لاعبو المنتخب الوطني كل الإمكانات والمؤهلات للذهاب بعيداً في المنافسات وتكرار إنجاز عام 2019 عندما نجحوا في حصد 52 ميدالية ملونة، وسيكونون على أتم الاستعداد لتقديم أفضل أداء على البساط ومقارعة أبرز نجوم البطولة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في المنافسات 111 لاعباً ولاعبة يتقدمهم الأبطال فيصل الكتبي وعمر الفضلي وزايد الكثيري وذياب النعيمي ووديمة اليافعي وبشاير المطروشي وحمدة الشكيلي وهيا الجهوري ومها الهنائي.

تحضير جيد

من جانبه يقول رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني: «استعدادات لاعبي المنتخب تسير بشكل جيد، وقد كثفنا التدريبات أخيراً قبيل بدء بطولة العالم، حيث يشارك اللاعبون في حصتين تدريبيتين يومياً بالإضافة إلى جلسات تدريبية أخرى يقومون بها بشكل منتظم. وهناك تفاهم كبير بين الجهاز الفني واللاعبين، ونحن على ثقة تامة من أن جهودنا ستقودنا إلى منصات التتويج وتحقيق الهدف، وهو التأهل إلى الألعاب العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل. وبشكل عام الوضع يدعو إلى الاطمئنان، ونتطلع إلى تكرار الإنجاز الذي تحقق لنا في النسخة الأخيرة من البطولة».

حرص

بدوره قال البطل العالمي فيصل الكتبي إن هذه الفترة من السنة تشهد العديد من المناسبات الوطنية الغالية، منها اليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات ومرور خمسين عاماً من الإنجازات، وإن اللاعبين يريدوا أن يكونوا جزءاً من الحدث، وأن يكتبوا بعض قصص النجاح، انطلاقاً من حرصهم على رد الجميل للدولة والقيادة الرشيدة، التي مهّدت لهم بالدعم اللامحدود طريق التقدم والارتقاء والريادة في شتى المجالات، حتى أصبح شعب الإمارات أسعد شعوب الأرض.

فخر

أكدت النجمة الصاعدة حمدة الشكيلي، والتي حصدت ذهبية آسيا أنها تشعر بالفخر كونها ستشارك في أبرز بطولتين في رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها وزميلاتها عليهن مسؤولية كبيرة لتقديم أداء قوي وصعود منصات التتويج، وقالت: «هدفنا رفع علم دولة الإمارات عالياً، وسنبذل الغالي والنفيس لعزف النشيد الوطني الإماراتي على منصة التتويج في بطولة العالم».

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