شمسة بنت حشر تتقدم بأوراق ترشحها لرئاسة اتحاد الطائرة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

تقدمت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، بأوراق ترشحها رسمياً عن نادي الوصل، لخوض انتخابات مجلس الإدارة، المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل، على منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، للدورة الانتخابية 2024-2020.وأصبحت الشيخة شمسة بنت حشر، أول المتقدمين للترشح لهذا المنصب، في الوقت الذي سيبقى فيه باب الترشح مفتوحاً على عضوية ورئاسة مجلس إدارة الاتحاد، حتى يوم الأحد المقبل.وكانت الشيخة شمسة بنت حشر، قد أعلنت في وقت سابق، عن برنامجها الانتخابي على مقعد الرئيس.

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