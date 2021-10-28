17 ميدالية للإمارات في «عربية السباحة»
حققت سباحة الإمارات رقماً تاريخياً لأول مرة بمشاركتها في البطولات العربية للسباحة بعدما أحرزت 17 ميدالية ملونة للفئات العمرية في «عربية السباحة» التي أقيمت على مدار 4 أيام في أبوظبي، بمشاركة 17 دولة عربية في تجمع هو الأول من نوعه، كما حلت الإمارات في المركز الثالث عربياً في فئة 18-١٦ سنة.
ونجحت الإمارات في حصد 6 ميداليات ذهبية بواقع 4 ميداليات للسباح يوسف المطروشي، وذهبية لسارة عكاشة، إضافة إلى ذهبية تتابع 4 في 50 متر متنوع، إضافة إلى 6 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية ليكون المجموع العام 17 ميدالية ملونة.