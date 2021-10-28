17 ميدالية للإمارات في «عربية السباحة»

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

حققت سباحة الإمارات رقماً تاريخياً لأول مرة بمشاركتها في البطولات العربية للسباحة بعدما أحرزت 17 ميدالية ملونة للفئات العمرية في «عربية السباحة» التي أقيمت على مدار 4 أيام في أبوظبي، بمشاركة 17 دولة عربية في تجمع هو الأول من نوعه، كما حلت الإمارات في المركز الثالث عربياً في فئة 18-١٦ سنة.

ونجحت الإمارات في حصد 6 ميداليات ذهبية بواقع 4 ميداليات للسباح يوسف المطروشي، وذهبية لسارة عكاشة، إضافة إلى ذهبية تتابع 4 في 50 متر متنوع، إضافة إلى 6 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية ليكون المجموع العام 17 ميدالية ملونة.

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