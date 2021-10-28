محمد محسن.. إبحار مستمر نحو الألقاب

المصدر: أريزونا - البيان الرياضي

يواصل بطلنا المخضرم محمد محسن علي إبراهيم «52 سنة» رحلته ومشواره مع رياضة الدراجات المائية، والتي عشقها منذ الصغر ولم يتوقف عن ممارستها طوال أكثر من 4 عقود حتى وهو يتخطى سن الخمسين، مؤمناً أن العطاء لا يحده سن أو عمر، بل على الإنسان السعي والتمتع بالطاقة الإيجابية وامتلاك روح الإصرار والتحدي، ليصل إلى الهدف والغاية.

وقطع محمد محسن «أبو مروان» آلاف الأميال والكيلومترات من أجل المشاركة في البطولات العالمية، متنقلاً من قارة إلى أخرى، حيث سافر بداية شهر أكتوبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديد ولاية أريزونا الأمريكية التي تحتضن في كل عام في مثل هذا الشهر منافسات بطولة العالم للدراجات المائية، التي تقام تحت مظلة جمعية الدراجات العالمية «أي جي اس بي ايه»، والتي تعتبر كرنفالاً سنوياً في بحيرة هافاسو. وخاض محسن بعد انقطاع منافسات جالس اكسبرت فئة المخضرمين متحدياً الظروف التي يعيشها العالم في ظل جائحة كورونا لينافس أقرانه من الأبطال العالميين من مختلف الدول وعلى رأسهم نجوم أمريكا وكندا لينجح في إحراز المركز الثاني برصيد 151 نقطة وبفارق 12 نقطة عن المتصدر بعدما كان قريباً من التتويج بالمركز الأول، حيث تساوى مع البطل الأمريكي سنيدير تروي في النقاط قبل المرحلة الحاسمة ليتفوق الأخير ويتقدم للصدارة.

وأبدى محمد محسن، والذي قاد الدراجة رقم 444، وهو الرقم المحبب إلى قلبه كثيراً، سعادته بالمشاركة في البطولة العالمية، والتي تمثل المحطة الثانية من بطولة العالم «التاج الثلاثي»، والتي تحظى باهتمام عالمي كبير ظهر من خلال عراقة البطولة والمشاركات الكبيرة من مختلف قارات العالم.

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