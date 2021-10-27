المطروشي: أطمح لظهور قوي يشرف الإمارات في بطولة العالم للسباحة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد يوسف المطروشي سباح منتخب الإمارات أنه يطمح إلى ظهور قوي في بطولة العالم للسباحة التي تقام في العاصمة أبوظبي، ديسمبر المقبل، مشيراً أن مشاركته في البطولة العربية للسباحة (25 متراً) جاءت جيدة بكل المقاييس وتعد تحضيراً جيداً لبطولة العالم.

وتألق المطروشي في البطولة العربية للسباحة التي اختتمت منافساتها، أمس الأربعاء، بعد أن حصد 4 ميداليات ذهبية، ضمن 17 ميدالية حققتها الإمارات على مدار أيام البطولة.

وقال المطروشي لـ "البيان الرياضي":" سعيد بهذا الإنجاز في أول بطولة عربية للسباحة القصيرة (25 متراً) والتتويج بأربع ذهبيات منها 3 ميداليات في سباقات الفردي وذهبية في سباق التتابع مع المنتخب الوطني".

وأضاف:" بفضل الله نجحت في تحقيق أرقام شخصية جيدة بالنسبة لي في سباقات 100 متر فراشة و100 و200 متر حرة، واستفدت كثيراً من المشاركة في وجود سباحين من مختلف الدول العربية، وحصيلة الإمارات جاءت جيدة للغاية في البطولة وبمستوى مميز".

وأشار إلى أن هدفه تمثيل الإمارات بشكل مشرف في بطولة العالم التي تشهد مشاركة نخبة من السباحين، وتقديم أداء تنافسي، معرباً عن شكره لاتحاد السباحة والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية وناديه الوصل على الدعم الكبير الذي يحظى به من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

يوسف المطروشي سباح منتخبنا الوطني يتحدث عن تألقه وحصد 4 ذهبيات في البطولة العربية للسباحة (25 متراً) وطموحاته في بطولة العالم المقررة في أبوظبي ديسمبر المقبل#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/WopcvwpDpl — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 27, 2021

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