شرطة دبي تفوز بلقب البولينغ في "دورة الشيخة هند لألعاب السيدات"

المصدر: وام

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي لقب بطولة البولينغ ضمن منافسات النسخة التاسعة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر منافساتها حتى 11 نوفمبر المقبل.

وألقت فوزية فريدون مديرة الدورة كرة بداية المنافسات التي أقيمت في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، وفازت اللاعبة سعاد يوسف من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها اللاعبة ريم جمال من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فيما حلت اللاعبة أسماء السويدي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت اللاعبة ليدي ليز آن مارسيال من مؤسسة فيم أدفيزوري بالمركز الأول، تلتها اللاعبة مارفيك أفريكانو من مؤسسة كرستيان ديور في المركز الثاني، وحلت اللاعبة ماريكار أسونكيون من مؤسسة إيه بي بي الصناعية في المركز الثالث.

وتتضمن الدورة تنظيم منافسات 6 ألعاب رياضية فردية هي: البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروسفيت، والبادل تنس، وانطلقت اليوم ، منافسات بطولة الريشة الطائرة التي تقام في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، على أن تقام بطولة الكروسفت بعد غد الجمعة في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ند الشبا، ويقام سباق الدراجات الهوائية في 2 نوفمبر المقبل في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، كما يقام سباق الجري في 3 نوفمبر المقبل في مضمار الجري بحديقة ممشى الورقاء، فيما تقام بطولة البادل تنس التي تعد ضيفًا جديدًا على الدورة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل وتقام منافساتها في بادل بوينت بمنطقة القوز.

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