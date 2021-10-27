4 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادئ للجولف»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن اتحاد الجولف الإماراتي، عن قائمة تضم أربع لاعبات، لتمثيل الدولة، في بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» لهواة السيدات، التي تحط الرحال للمرة الأولى في المنطقة، ويستضيفها نادي أبوظبي للجولف، خلال الفترة من 10 وحتى 13 نوفمبر المقبل.

تتقدم كل من علياء العمادي، وحمدة السويدي، نجمتي منتخب الإمارات، قائمة المشاركات، بجانب اثنتين من اللاعبات المقيمات، للعب تحت علم الإمارات، هما الهندياتان، ناتالي جوبتا، وشيرل آلان.

وتعد بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» التي ينظمها اتحاد آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع نادي الجولف الملكي والنادي القديم «R&S»، محطة مهمة في أجندة اللاعبات الهاويات، لكونها تسمح لبطلات المراكز الأولى، في التأهل وللمشاركة ببطولات عالمية كبرى في 2022، بحجم بطولة «AIG» المفتوحة في بريطانيا، و«أمونديا إيفيان» إحدى البطولات الخمس الكبرى لجولف السيدات في العالم، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة «أوغوستا الوطنية للهواة» التي تجري سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

تم إطلاق بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» للهواة، من قبل اتحاد آسيا والمحيط الهادئ والنادي الملكي القديم للجولف «R&A»، والهادفة إلى اكتشاف المواهب الناشئة، وتوفير مسار لنخبة النساء من فئة الهواة في آسيا، للارتقاء بمسيرتهن نحو العالمية، وتتمتع لاعبة منتخب الإمارات، علياء العمادي، المتوجة أخيراً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالخبرات الكافية في مقارعة نجمات آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً أنها سبق لها برفقة شقيقها راشد، المشاركة في 2019 في البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات التي أقيمت في اليابان.

وعلقت العمادي على تواجدها في البطولة، بقولها: «تعتبر البطولة الأهم لي، والتي تنتظرها بشغف لاعبات المنطقة، وأنها لفرصة رائعة أن أنافس نخبة لاعبات منطقتي آسيا والمحيط الهادئ في بطولة تقام على أرض الإمارات».

وأضافت: «أعرف أن فتيات الإمارات المشاركات في البطولة، يرغبن في تقديم مستوى جيد، بطموح الاستفادة من عامل الأرض، وفي المجمل ستكون تجربة رائعة بالنسبة لنا، ونأمل أن نلعب بشكل جيد، ونتعلم الكثير من الخبرات جراء الاحتكاك بنخبة لاعبات آسيا والمحيط الهادئ».

دور كبير للإمارات

حصلت جوبتا البالغة من العمر 17 عاماً، التي ولدت وترعرعت في دبي، على فرصة المشاركة تحت علم الإمارات، عقب المستوى المتطور والنتائج اللافتة في مسيرتها باللعبة، بحصولها على المركز الثاني لموسم بطولات «وسام الاستحقاق» للهواة وفوزها بثلاثة ألقاب.

وتحدثت جوبتا عن مشاركتها، بقولها: «لعبت الإمارات واتحاد الجولف فيها، دوراً محورياً في تطوير أدائي كلاعبة، وأنا ممتنة للغاية للفرصة التي أتيحت لي بتمثيل الإمارات في البطولة»، مشيرة إلى أن شقيقها التوأم أرجون سيمثل منتخب الهند في بطولة آسيا والمحيط الهادئ الخاصة بالرجال.

وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف: «استثمر اتحاد الإمارات للجولف بفعالية كبيرة في دعم الجولف النسائي في الدولة، سواء أكان ذلك جزءاً من التزامنا بميثاق المرأة الخاص بـ «R&A، أم من خلال تعزيز الحضور النسائي، بتعيين مدربة للمنتخب الوطني للسيدات، تتولى بجانب مهامها التدريبية في المنتخب، دوراً فاعلاً في تطوير المواهب النسائية التي يتم اكتشافها عبر برنامجنا الرائد في الاتحاد الخاص بالمواهب الناشئة، في برنامج واعد قدم على مدار سنوات مضت، العديد من الأسماء التي باتت حالياً رقماً صعباً على الساحتين العربية والخليجية، من ضمنها لاعبات المنتخب المشاركات في هذه البطولة التي تحط الرحال للمرة الأولى بضيافة الدولة، ونتطلع أن تكون هذه الاستضافة خير حافز للاعباتنا».

المرة الأولى

من جهته قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا على الدوام استضافة أبوظبي للأحداث العالمية الكبرى، ونحن فخورون باستضافة نخبة لاعبات آسيا والمحيط الهادئ لفئة الهواة في أبوظبي، في حدث يقام للمرة الأولى في دول المنطقة، ونحن على يقين تام أن ملاعب الجولف المذهلة في أبوظبي ستحظى بإعجاب اللاعبات المشاركات».

سعداء بالرعاية

وتعود «سامسونغ» للعام الثاني على التوالي، كأحد رعاة البطولة، وقال جيرك وينج رئيس التسويق المؤسسي في «سامسونغ»: «يسر شركة «سامسونغ»، مشاركة كل من اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، والنادي الملكي والنادي القديم للجولف، في مهمتهما الهادفة لتطوير مواهب الجولف في آسيا والمحيط الهادئ، وتلعب البطولة دوراً مهماً في تطوير المواهب ونجمات المستقبل».

وقال مراتن سلامبرز، الرئيس التنفيذي لـ «R&A»: «أحد أهدافنا الرئيسية لبطولة آسيا والمحيط الهادئ لهواة السيدات، يكمن في إتاحة الفرصة لأفضل اللاعبات في المنطقة بفرصة التنافس في بطولة عالمية»، وأضاف: «يسعدنا أن تحظى البطولة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي الذي ينضم إلى قائمة الشركاء، وهم مجموعة هانا المالية، ونيبون كابايا، وأوهايو هولدينجز، ورولكس، وسامسونج، وترست جولف، وهم شركاء «R&A»، في التزامه بتطوير لعبة الجولف بمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ».

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