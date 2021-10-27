"تحدي دبي للياقة 2021" ينطلق الجمعة

المصدر: وام

تنطلق الدورة الخامسة من "تحدي دبي للياقة 2021" يوم بعد غد الجمعة ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل ليتيح للجميع فرصة ممارسة أنشطة رياضية متنوعة أو القيام بتمارين جديدة لأول مرة حيث يجتمع عشاق الصحة واللياقة من مختلف الأعمار والقدرات البدنية لتحقيق هدف واحد هو ممارسة 30 دقيقة من التمارين اليومية على مدار 30 يوماً.

جاء الإعلان عن فعاليات التحدي خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقد اليوم بمشاركة سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وعدد من المسؤولين المعنيين.

وتتضمن أبرز فعاليات الدورة الخامسة من التحدي كلا من تحدي دبي للدراجات الهوائية وتحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد وثلاث قرى ضخمة للياقة البدنية في "كايت بيتش" و"إكسبو 2020 دبي" وحديقة مشرف، و 14 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء دبي والفعاليات الرياضية الكبرى في نهاية كل أسبوع بالإضافة إلى الآلاف من الحصص الرياضية والافتراضية المجانية مع مجموعة من أفضل محترفي اللياقة البدنية من المنطقة.

ويمكن التسجيل في التحدي الذي لا يزال مفتوحاً على الموقع الالكتروني www.dubaifitnesschallenge.com والانضمام إلى هذه المبادرة المميزة للاستمتاع بحياة أفضل وجعل مدينة دبي أكثر سعادة وصحة ونشاطا.

وتقام قرية "كايت بيتش" للياقة من "دي بي ورلد" في موقع مثالي لممارسة أنشطة اللياقة البدنية، إذ توفر 16 منطقة مخصصة للرياضة واللياقة البدنية المختلفة بدءاً من تمارين "HIIT" واليوغا إلى ركوب الدراجات والرياضات المائية .. كما أن ملاعب كرة القدم المؤقتة، وكذلك كرة السلة، وملاعب "بادل تنس" تعد مثالية للمباريات والتنافس .. بينما يستمتع الأطفال بمسار الحواجز المائية في المسبح العملاق على الشاطئ.

أما منطقة المسرح الرئيسي التابعة لشركة "اتصالات" فسوف تشمل العديد من حصص اللياقة والجلسات التفاعلية التي يقدمها نخبة من أشهر سفراء ومدربي اللياقة البدنية في المنطقة .. في حين سيكون هناك أيضاً منطقة مخصصة للسيدات لممارسة التمارين، فيما سيتمكن الآباء والأمهات من الاطمئنان على أطفالهم وهم يلعبون ويمرحون في المنطقة الترفيهية "Fun Spot Kids Zone".

وتقدم قرية اللياقة في "إكسبو 2020 دبي" لزوارها مساحة 400.5 متر مربع لإقامة أنشطة اللياقة البدنية المصممة خصيصاً لممارسة التمارين الرياضية حيث تتوفر صالة رياضية بجوار بوابة "جناح التنقل" في "اكسبو" وملعب كرة قدم خماسي وملعب متعدد الاستخدامات لكرة السلة وكرة الشبكة والكرة الطائرة والتنس بالإضافة إلى مسرح عالمي للياقة البدنية يقدم العديد من الحصص اليومية لتحفيز المشاركين على الحركة والنشاط.

كما تستضيف الدول المشاركة في "إكسبو" عدداً كبيراً من الفعاليات في قرية اللياقة طوال فترة إنعقاد "إكسبو 2020 دبي" بما في ذلك وصول فريق" هارلم غلوبتروترز- Harlem Globetrotters" لإطلاق بطولة كرة السلة "3X3" في نهاية كل أسبوع من تحدي دبي للياقة بالإضافة إقامة سباق "Run the World Family Run" صباح كل سبت وكذلك "Expo Run" في 19 نوفمبر والذي يضم مسارات بطول 3 و5 و10 كم.

وتعد قرية "حديقة مشرف" للياقة من "ماي دبي" مركزا للياقة البدنية مخصصا لكافة أفراد العائلة مع منطقة رياضية للأطفال مليئة بالأنشطة ومسابح مخصصة للرجال والسيدات وكذلك صالة رياضية متعددة الاستخدامات ومساحة للياقة البدنية مخصصة للسيدات فقط حيث تتضمن فعاليات القرية تشكيلة رائعة من حصص اللياقة البدنية .. بينما يستضيف المسبح "أكوا زومبا" و" HIIT "و"الأيروبكس" بالإضافة إلى مسابقات السباحة في عطلة نهاية الأسبوع فضلا عن تحدي جديد بنظام التدريب "BlazePod".

ويعتبر "تحدي دبي للدراجات الهوائية" برعاية مجموعة "دي بي ورلد" أحد أبرز الفعاليات هذا العام حيث من المتوقع أن ينضم عشرات الآلاف من عشاق هذه الرياضة لقيادة دراجاتهم الهوائية على شارع الشيخ زايد وهم يستمتعون برؤية مشهد بانورامي مذهل لمدينة دبي بمعالمها المميزة.

ويقام هذا التحدي يوم الجمعة 5 نوفمبر ويرحب بالجميع من كافة القدرات والخبرات لقيادة الدراجة الهوائية ضمن المسار العام على شارع الشيخ زايد بطول 14 كم لمن هم في سن 10 سنوات فما فوق إضافة إلى مسار مخصص للعائلات بطول 4 كم مناسب للأطفال الأقل عمراً، حيث يأخذ المشاركين في جولة حول "بوليفارد الشيخ محمد بن راشد" و"برج خليفة" .

ويعود "تحدي دبي للجري" - الحدث المميز الذي تقدمه شركة "ماي دبي" - يوم الجمعة 26 نوفمبر حيث سيجتمع المشاركون من مختلف الأعمار والقدرات البدنية في مضمار الجري الضخم على شارع الشيخ زايد ضمن فعالية رياضية مميزة .. فيما تقع نقطة البداية بالقرب من متحف المستقبل المذهل حيث سيمر المتسابقون على أهم معالم دبي المميزة سواء كانوا على مضمار الـ 5 كم أو الـ 10 كم.

ويشهد هذا العام من تحدي دبي للياقة توفر 14 مركزاً للياقة البدنية موزعة على مناطق سكنية في أنحاء مختلفة من المدينة لخدمة المجتمعات المتواجدة هناك طوال فترة التحدي بما في ذلك نادي زعبيل للسيدات وحتا ومركز "Uform" للياقة في حي دبي للتصميم "D3"و " ون سنترال" ومدينة دبي للإعلام ومركز دبي المالي العالمي ونادي ضباط شرطة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي الطبية و"لا مير" ومدينة دبي للأستوديوهات ونادي "Champs" للرياضة واللياقة و"دبي ديجيتال بارك" ومدينة دبي الرياضية.

ويقدم كل من هذه المراكز مزيجاً مختلفاً من حصص اللياقة البدنية والأنشطة الرياضية والترفيهية لمساعدة كل من يعيش ويعمل في هذه المناطق في الحصول على 30 دقيقة من التمارين اليومية علما بأن مواعيد جميع مراكز اللياقة البدنية ستكون متوافرة على الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة.

وتشهد الدورة الخامسة من "تحدي دبي للياقة 2021" انطلاق النسخة الافتتاحية من كأس دبي للعبة "البادل تنس" حيث يتضمن هذا الحدث الجديد جدولا حافلا من المباريات الاستعراضية في أبراج الإمارات على مدار ثلاثة أيام وسيضم نخبة من أفضل اللاعبين المحترفين في العالم بالإضافة إلى بطولة مخصصة للاعبين الهواة من مختلف المستويات..كما ستتوفر العديد من الفعاليات والحصص المجانية الخاصة بالبادل تنس في مختلف أنحاء دبي لتحفيز المشاركين على تعلم اللعبة وتطوير قدراتهم فيها وهناك المزيد من التشويق والمرح للحمهور من خلال "تحدي دبي للياقة"، وذلك مع أكثر من 30 فعالية سيقوم الشركاء بتنظيمها في جميع أنحاء دبي طوال فترة التحدي بما في ذلك "Dubai Active Show "في مركز دبي التجاري العالمي و "Hero Dubai 2021" في حتا وسباق الجري في "إكسبو 2020 دبي- The World Family Run "والسباحة في المياه المفتوحة في "لا مير" والسباحة الشاطئية في "جميرا بيتش ريزيدنس" وسباقات" سبارتان" ومغامرات التسلق في حتا وبطولات العالم للكاراتيه وألعاب "أندر أرمور تيرف"و" IGNITE Pink Paddle" وغيرها الكثير .

وعقد "تحدي دبي للياقة" هذا العام شراكة مع تطبيق "ستيبي"- STEPPI" للصحة واللياقة البدنية المطور في الإمارات لمساعدة المشاركين على تتبع تقدمهم والحفاظ على حماسهم من خلال سلسلة من التحديات الممتعة حيث يمكن للأفراد والأصدقاء وأفراد العائلة والمؤسسات الحكومية والشركات والمدارس والجامعات خوض المنافسات مباشرة على التطبيق لإكمال أهداف النشاط اليومي وتحقيق مراكز متقدمة وكسب جوائز وتجارب لا مثيل لها من كبرى العلامات التجارية في دبي.

ويمكن للمشاركين أيضاً الاستفادة من العروض على تطبيقات أخرى رائعة بما في ذلك نسخة تجريبية مجانية لمدة 90 يوماً من "Fitbit Premi "والتي تساعد في تحويل حلم اللياقة إلى حقيقة من خلال إتاحة مئات التدريبات من مشاهير اللياقة البدنية وتخفيض بنسبة 30 بالمائة على وجبات الطبخ الصحية الطازجة التي يتم توصيلها يومياً إلى باب منزلك من " COUNT'D" إضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 30 يوماً في" Anghami Plus" - منصة الموسيقى الرائدة في الشرق الأوسط لإنشاء قوائم تشغيل مثالية للتمارين .

ولأول مرة على الإطلاق، سيكون لتحدي دبي للياقة إصدار محدود من أحذية الجري" ASICS GEL-KAYANO - 28 "بالشراكة مع "ASICS" وهو الإصدار الخاص بدبي من حذاء الجري الأيقوني والذي جاء من وحي مباني مدينة دبي وألوانها وسيكون الحذاء متاحاً للبيع عبر الإنترنت ومن خلال متاجر البيع بالتجزئة الرياضية في جميع أنحاء دبي طوال فترة التحدي.

ولكل من يبحث عن محتوى رياضي ممتاز من الحصص والمعلومات الموثوقة للاستمتاع ببرنامج خاص من اللياقة الفردية فإن عودة المحتوى الافتراضي "دليلك للتحدي" متاح للجميع ليضمن حماسة لا تنتهي.. كما أن هناك الكثير في انتظار الأطفال أيضاً مع محتوى من التمارين المخصصة لهم والمقدمة من "PJ Masks" و"دبي باركس آند ريزورتس" .

وينضم إلى "تحدي دبي للياقة2021" العديد من الشركاء لتعزيز روح الفريق حيث ينظم هذا الحدث من قبل دبي للسياحة ومجلس دبي الرياضي وبرعاية مجموعة "دي بي ورلد" و"ماي دبي" وبالتعاون مع "صن آند ساند سبورتس" و"أفيف كلينيكس" وطيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني واتصالات و "Fitbit" ونون وإعمار و "Shamal – كايت بيتش" وبلدية دبي..

والشركاء الرسميون وهم "أنغامي" ومستشفيات وعيادات " آستر" و"سنتروم" وغرفة دبي و"أيديلز -Idealz" و"ريتوالز -Rituals" إلى جانب شركاء الإعلام والتطبيقات وهم شبكة الإذاعة العربية "ARN" وتطبيق "STEPPI "بالإضافة إلى الشركاء الحكوميين وهم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وشرطة دبي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الطرق والمواصلات.

ومن المتوقع اشتراك أكثر من مليون شخص في الأنشطة والفعاليات التي تقام خلال فترة "تحدي دبي للياقة 2021" لذلك تم تهيئة بيئة آمنة للجميع لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.. ولضمان سلامة جميع المشاركين، تتّبع جميع المرافق التي تحتضن الأنشطة إرشادات السلامة المتعلقة بجائحة "كوفيد-19" بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

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