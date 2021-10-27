800 ألف دولا جوائز أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر المقبل النُسخة الثالثة عشرة لأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، ومن المنتظر أن تحظى المنافسات بمشاركة ما يزيد على 4.000 لاعب ولاعبة من أكثر من 90 دولة حول العالم ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة ، أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تقديم باقةٍ من الجوائز النقدية الضخمة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 800 ألف دولا أمريكي نحو ثلاثة ملايين درهم إماراتي للفائزين.

ويفوز المشاركون ضمن فئة الكبار من حاملي الحزام الأسود بإجمالي جوائز نقدية تصل إلى 126.000 دولار أمريكي، بينما يحصل الفائزون من حاملي الحزام البني على إجمالي جوائز تصل إلى أكثر من 73.000 دولار أمريكي. وتتوزع الجائزة النقدية لفئة الأساتذة الأولى للرجال، بين 1.500 و3.000 و6.000 دولار أمريكي للمراكز الثلاثة الأولى. أمّا اللاعبات المشاركات ضمن فئة السيدات فيحصلن على جوائز نقدية بقيمة تتراوح بين 1.500 و3.000 و6.000 دولار أمريكي .

التزام

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «خصص اتحاد الإمارات للجوجيتسو ثلاثة ملايين درهم إماراتي تقريباً على شكل جوائز نقدية للفائزين ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في خُطوة تؤكد التزامنا بضمان حصول مواهب الجوجيتسو في الدولة وخارجها على التقدير الذي تستحقه بالشكل المثالي، ونحن حريصون على القيام بكل ما بوسعنا لتطوير مهارات اللاعبين في هذه الرياضة، بما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة».

وتابع: «تعكس هذه الجوائز الالتزام الراسخ للاتحاد بتطوير البطولة عاماً بعد آخر، بما يواكب رؤيته في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، بجانب تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء على بساط النزال».

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