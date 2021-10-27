دبي تحتضن «ريد بُل سايد» للمركبات الخفيفة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تشهد دبي بعد غدٍ سباق «ريد بُل سايد باي سايد» للمركبات الخفيفة الوزن (SxS)، الذي يقام في «أم إكس رايد» في دبي، على مسار يجمع بين المنعطفات والمطبّات التي يتوجَّب على المتسابقين تخطّيها. وتنظّم «أم إكس رايد دبي» سباق «ريد بُل سايد باي سايد» بالشراكة مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، كحدث تنافسي مفتوح لمشاركة سائقي المركبات الخفيفة الوزن (Side X Side)، ويأتي الحدث ليكون من ضمن باقة الفعاليات الرياضية التي تزخر بها دبي.

وتنطلق البطولة بجولة تصفيات، يتأهل على إثرها أصحاب أفضل الأزمنة إلى المرحلة الإقصائية التالية، في هذه الجولة يتنافس أربعة متأهلين في سباق ضد الساعة، ينتقل بعد صاحب الزمن الأسرع إلى المرحلة التالية، وهكذا إلى أن تنتهي المنافسات الحماسيّة مع الإعلان عن فائز وحيد. ويجب على المتنافسين قبل خوض السباق الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة من قبل منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، فيما سيتم السماح للجماهير بحضور المنافسات في موقع الحدث وفق القيود والإجراءات الصحية.

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