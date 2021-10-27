«دبي مونلايت كلاسيك» للغولف تنطلق اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن انطلاق الدورة الخامسة عشرة من بطولة دبي مونلايت كلاسيك اليوم وتستمر حتى بعد غد، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبات الغولف في العالم بنادي الإمارات للغولف.

وتشارك في البطولة الأختان آريا وموريا جوتانوجارن؛ وقائدة الفريق الفائز بكأس سوليهام كاتريونا ماثيو؛ وأسطورة الغولف الإنجليزية لورا ديفيز، التي لم تغب سوى عن دورتين من بطولة دبي مونلايت كلاسيك خلال 15 عاماً؛ بالإضافة إلى العديد من الأسماء البارزة الأخرى مثل أثايا ثيتيكول، الفائزة بلقب بطولة السيدات الأوروبية، والنجمتين الأولمبيتين أديتي أشوك وديكشا داجار من الهند؛ حيث يتنافسن على مدى ثلاثة أيام على أرض ملعب فالدو للفوز بكأس الدولة وجوائز نقدية بقيمة 260 ألف يورو. وتُعد دبي مونلايت كلاسيك البطولة الليلية الوحيدة ضمن جولات الغولف العالمية.

وقالت آريا جوتانوجارن، اللاعبة المصنفة رقم 23 عالمياً وأحد أبرز الأسماء المشاركة في البطولة: «أتطلع لخوض هذه التجربة المختلفة باعتبارها أول مشاركة لي في بطولة تجمع الصيغتين النهارية والليلية».

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