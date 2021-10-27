50 مقاتلاً في عربية ودولية «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

تعود بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة التي تنظمها شركة بالمز الرياضية للواجهة من جديد بإقامة نسختين عربية ودولية، اليوم وغداً على التوالي بمشاركة 50 مقاتلاً ومقاتلة من مختلف دول العالم بصالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية أبوظبي. وتقام اليوم النسخة العربية التي تشهد 11 نزالاً قوياً بمشاركة 22 مقاتلاً من بينهم الإماراتيان هادي عمر الحسيني ومحمد الكثيري، ويجمع النزال الرئيسي في البطولة العراقي حسين سالم واللبناني يوسف غريري، كما تشهد البطولة نزالاً بين اللبناني يوسف وهبة والمغربي ياسين نجيد، وعلى مستوى السيدات تبرز مواجهة الأردنية لينا فياض والتونسية منى فتوح.

فيما تشهد النسخة الدولية 14 نزالاً بمشاركة 28 مقاتلاً،، ويلتقي في النزال الرئيسي البرازيلي فينسيوس دي اولفييرا الذي يدافع عن لقبه في محاربي الإمارات في وزن الديك أمام الزيمبابوي سيلفستر تشيبفمبو بطل نفس الوزن في منظمة EFC الإفريقية، ويدافع الكوري الكوري دي جيوم لي بطل محاربي الإمارات في وزن الريشة عن لقبه أمام الأردني علي القيسي.

تأكيد

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية خلال مؤتمر صحفي، عن اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالبطولتين العربية والدولية لمحاربي الإمارات في صالة النزالات، والفئات التي ستشارك في الحدث ولا سيما بعد وصول المقاتلين جميعاً إلى أبوظبي وخضوعهم لكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وقال درويش، إن اللجنة العليا المنظمة تسعى بكل عزمٍ وجهدٍ لجعلِ «محاربي الإمارات»واحدةً من أكبرِ وأهمِ بطولاتِ الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة للرياضة في الدولة، وأضاف: لإمارات قدّمت نموذجاً فريداً في مواجهة الأزمات وأبهرت العالم بقدرتها في تجاوز الجائحة، وهذا يجعلنا نضاعف عملنا ومواصلة الجهد حتى تكون الإمارات دائماً في المقدمة.

وأعلن فؤاد درويش عن استقبال الجمهور في كلتا النسختين مع تطبيق نظام المرور الآمن عبر تطبيق الحصن، شرط الالتزام التام بكافة تعليمات الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية والاحترازية.

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