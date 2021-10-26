الإمارات ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية في البطولة العربية للسباحة

المصدر: وام

رفع منتخب الإمارات رصيده اليوم من الميداليات إلى 12 ميدالية ملونة مع ختام منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية للسباحة المقامة في المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وذلك بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين.

كان المنتخب الوطني قد حصد 3 ميداليات في اليوم الأول من البطولة، ثم أضاف 4 ميداليات ملونة في اليوم الثاني، فضلا عن 5 ميداليات جديدة مع ختام اليوم الثالث من البطولة.

وتفصيلا .. أضاف يوسف المطروشي مساء اليوم الثلاثاء ميدالية ذهبية في سباق 200 متر فراشة ليرفع رصيده الشخصي في البطولة إلى 3 ذهبيات، فيما حل السباح سالم غالب في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية.

كما أضاف السباح محمد راشد فضية 100 متر صدر، وحصل عمر الحمادي على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر صدر، فضلا عن فضية إضافية في التتابع لسباق 4 في 100 متر حرة.

وأعرب سلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة عن سعادته بمستوى سباحي المنتخب الوطني والبطولة بشكل عام، خاصة في ظل تواجد كافة أعضاء الاتحاد العربي للسباحة، من 18 دولة وهو عدد كبير أعاد الحياة للعبة السباحة على المستوى العربي بعد توقف لفترة طويلة.

وأشار السماحي إلى أن اعتماد البطولة لتكون مؤهلة إلى مونديال السباحة في أبوظبي ديسمبر المقبل، زاد من أهمية المنافسات وشجع السباحين على تقديم أفضل ما لديهم في المنافسات، وهنأ السباحين الذين أثبتوا أن هناك تحسنا كبيرا في الأرقام الشخصية الخاصة بهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز