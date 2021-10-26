أكاديمية شرطة دبي تكرم موظفاً حصل على الشارة الدولية في التحكيم عن سلاحي السابر والآيبيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ اللواء الأستاذ الدكتور غيث السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، العريف أول عمران البلوشي، من مرتب إدارة الخدمات، واللاعب في نادي الشارقة الرياضي ومنتخب الإمارات، وحكم دولي، لحصوله على الشارة الدولية في التحكيم عن سلاحي السابر والآيبيه، التي تتيح له تحكيم جميع مسابقات المبارزة المحلية والدولية التي ينظمها اتحاد اللعبة.

وكرّم اللواء غيث السويدي، العريف أول عمران البلوشي، مشيداً بإنجازه ومؤكداً حرص الأكاديمية على تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لدعم موظفيها وتشجيعهم على المشاركة في المجالات الرياضية المختلفة.

يذكر أن رياضة المبارزة هي نوع من أنواع الفنون القتالية والدفاع عن النفس، يستخدم فيها نوع خاص من السيوف إضافة إلى زي أبيض اللون وقناع للوجه، ظهرت في الألعاب الأولمبية الحديثة.

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