اليليلي ثالث العالم لهواة الشطرنج

المصدر: متابعة – محمد فضل

حقق لاعب منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، محمد سعيد اليليلي المركز الثالث في بطولة العالم للهواة المصنفين تحت 2000 نقطة، على مستوى الشباب التي اختتمت أمس في جزيرة رودوس في اليونان، محققاً أفضل إنجازاته الفردية وإنجازات النادي في البطولات الدولية.

وحل اللاعب اليليلي ثالثاً على العالم، بعد جمعه ست نقاط، فيما حقق زميله في النادي خليفة خالد الحفيتي، أربع نقاط ونصف وارتفع تصنيفه الدولي 42 نقطة، وفاز الهندي بيتير اناند بالمركز الأول والتركي سيليك بيركاي بالمركز الثاني في نفس الفئة.

شارك في البطولة 186 لاعباً ولاعبة مثلوا أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأهدى الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة شطرنج الفجيرة، الإنجاز لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي مهد لتحقيق النجاحات المتتالية وللأسرة الرياضية في الدولة وتشجيعها ورعايتها المواهب الرياضية المتميزة منوهاً إلى أن المشاركة الفاعلة لأبناء الإمارات في المحافل الدولية أصبحت علامة وسمة مميزة في بطولات العالم.

بدوره أكد محمد عبد الله الزعابي رئيس بعثة النادي في البطولة ونائب رئيس مجلس الإدارة، أن الوصول لهذا المركز العالمي مهم جداً ويعزز الروح الرياضية لدى اللاعبين ويرفع من سقف تطلعاتهم للأفضل في ظل مشاركة من اللاعبين المميزين في العالم.

وأشار الزعابي إلى أن الفوز بالمركز الثالث يعكس مكانة إمارة الفجيرة في ساحة الشطرنج على مستوى العالم، وذلك في جميع الجوانب التنافسية والتنظيمية فضلاً عن تميز الإمارة باستضافة كبريات البطولات مما يؤكد صحة النهج المتبع في استكشاف وتطوير اللاعبين.

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