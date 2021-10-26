بطل أولمبياد طوكيو يشارك في بطولة العالم للسباحة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة السباح التونسي أحمد حفناوي، صاحب الميدالية الذهبية الأولمبية، في بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة «25 متراً» التي ستقام منافساتها في الاتحاد أرينا بأبوظبي خلال الفترة 16 - 21 ديسمبر 2021، بمشاركة نخبة سباحي العالم، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وتحت إشراف الاتحاد الدولي للسباحة (فينا).

ونجح السباح أحمد حفناوي البالغ من العمر 18 سنة في تحقيق الميدالية الذهبية بعد أدائه البطولي في سباق 400 متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو 2021، وذلك بزمن قياسي بلغ ثلاث دقائق و43 ثانية.

ويخوض السباح التونسي منافسات بطولة العام للسباحة إلى جانب نخبة الرياضيين العالميين الذين سيتم الكشف عن أسمائهم في شهر نوفمبر المقبل، قبل انطلاق البطولة رسمياً في ديسمبر، والتي تستقطب أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 دولة للمنافسة على اللقب في البطولة العالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، والتي تتضمن 44 مسابقة، تقام على مدار 6 أيام، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 2.8 مليون دولار.

ويمثل الإعلان عن مشاركة أحمد حفناوي إضافة مهمة للمشاركة العربية في الحدث الرياضي العالمي المرتقب الذي يجمع أفضل سباحي المسافات القصيرة في العالم، إلى جانب الحضور الإماراتي عبر مشاركة السباحة ليلى الخطيب، والسباح يوسف المطروشي الذي مثّل منتخب الإمارات للسباحة في منافسات 100 متر سباحة حرة ضمن أولمبياد ط

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