دبي تستضيف تصفيات كأس العالم للرجبي في 19 نوفمبر

المصدر: وام

أسفرت نتائج قرعة تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لسباعيات الرجبي – جنوب أفريقيا 2022، عن وقوع منتخبنا الوطني للرجبي في المجموعة التي تضم أقوى الفرق الآسيوية وهي اليابان والصين وسريلانكا، حيث يتنافسون في دبي يومي الجمعة والسبت 19 و20 نوفمبر 2021 في مدينة دبي الرياضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي صباح اليوم وتحدث خلاله كل من قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، وتريفور جريجوري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للرجبي، ومحمد سلطان الزعابي الامين العام لاتحاد الامارات للرجبي، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

وأجريت مراسم القرعة عقب المؤتمر الصحفي حيث تم تقسيم الفرق الثمانية المشاركة في منافسات الرجال إلى مجموعتين وكذلك الأمر مع الفرق النسائية وأسفرت قرعة الرجال عن وقوع منتخبات كل من كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والفلبين وماليزيا في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من اليابان وسريلانكا والصين ومنتخبنا الوطني.

وأسفرت مراسم قرعة المنتخبات النسائية عن وقوع منتخبات كل من اليابان وكازاخستان وتايلاند والفلبين في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية كل من الصين وهونغ كونغ وسريلانكا وماليزيا.

وتقام المنافسات على مدار يومين حيث تتنافس كل مجموعة مع بعضها من الرجال والنساء في اليوم الأول وتتأهل الـ 4 فرق الفائزة إلى نصف النهائي الذي يقام في اليوم الثاني ثم يلعب الفريقين الفائزين على المباراة النهائية التي يتأهل منها منتخب واحد هو الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا سبتمبر 2022.

وقال خالد العور: "نحن سعداء باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم للرجبي لأول مرة، ويحرص مجلس دبي الرياضي على توفير كافة سبل النجاح لهذه المنافسات إلى جانب كافة البطولات الدولية الكبرى التي تنظم في دبي، وتكتسب هذه المنافسات تميزًا كبيرًا خاصة مع تنظيمها بالتزامن مع إكسبو 2020 الذي يجمع العالم في دبي تحت شعار /تواصل العقول وصنع المستقبل/".

وأضاف العور: "نفتخر بأن يكون رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي شاب إماراتي لديه طموحات كبيرة من أجل نشر وتطوير رياضة الرجبي في القارة الآسيوية، نحن على يقين بأن المنتخب سيحقق استفادة كبرى من خلال هذه المشاركة التي ستساهم في زيادة خبرة اللاعبين من خلال الاحتكاك مع أقوى المنتخبات في آسيا، ونتمنى لمنتخبنا الإماراتي التوفيق في هذه المنافسات التي يشارك فيها للمرة الأولى، ونتمنى أن تسفر مشاركته إلى التأهل للنهائيات".

وتقدم قيس الظالعي بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على التعاون والدعم الذي قدمه واستضافته لمراسم القرعة، وقال: "تشهد رياضة الرجبي تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بفضل دعم القيادة الرشيدة بالدولة، وهو الأمر الذي شجع على نقل مقر الاتحاد الآسيوي للعبة في الإمارات، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة الرجبي في القارة الآسيوية، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة شعبية وتطور هذه اللعبة بفضل مكانة الدولة عالميًا باعتبارها مركزًا مهمًا للرياضة العالمية والقارية وبفضل الإمكانيات التي تتوفر فيها من منشآت رياضية عالية المستوى".

وعبر محمد سلطان الزعابي عن تفاؤله بمستوى المنتخب الوطني للرجبي وقال: "نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الذي تدرب جيدًا واستعد لهذه البطولة منذ فترة، ونحن على يقين أنه يمكنه تحقيق المفاجأة هذا العام بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، خاصة أنه يلعب على أرضه رغم أن المنافسة ستكون صعبة مع وقوعه في مجموعة صعبة تضم أقوى المنتخبات الآسيوية وأبرزها اليابان".

قيس الضالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي:

ثقتنا كبيرة في نجاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم للرجبي 2022 التي تستضيفها #دبي#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/03xG4MHy6P — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 26, 2021

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