طواف الإمارات يدشن سباقات الاتحاد الدولي للدراجات فبراير المقبل

المصدر: وام

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الرابعة لطواف الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2022، بحسب اعتماد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية مؤخرا لسلسلة السباقات العالمية لعام 2022، حيث يعد طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

وسيدشن طواف الإمارات سلسلة سباقات الدراجات الهوائية في العالم، حيث سينطلق عبر 7 مراحل من أبوظبي مرورا بمعالم التقدم والازدهار والتضاريس الجغرافية المتنوعة بين الطبيعة والصحراء والجبال والطرق الساحلية في مختلف إمارات الدولة، وصولا للمرحلة الختامية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة نجوم العالم والفرق المحترفة، وسط متابعة الملايين من محبي رياضة الدراجات الهوائية من جميع أنحاء العالم.

ويعد طواف الإمارات حدثا عالميا مرموقا ومفضلا لنخبة الدراجين والفرق الكبيرة، حيث نجح أفضل دراجي العالم في تقديم عروض مذهلة في النسخ الثلاث الماضية، وسبق وأن حصد اللقب في عام 2019 بريموز روغليتش، فيما فاز بلقب 2020 آدم ياتيس، و حاز على لقب طواف الإمارات في نسخة 2021 تادي بوجاتشار المتوج مرتين بلقب طواف فرنسا.

ويشهد طواف الإمارات مشاركة 19 فريقا محترفا تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات، كما تبث منافساته عبر 200 دولة، وله تأثير مباشر على تطور ونمو رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الدولة والمنطقة بصفة عامة، كما يتزامن الحدث في نسخته الرابعة مع فعاليات إكسبو دبي 2020 الذي تمتد فعالياته حتى 31 مارس 2022، ما يشكل فرصة كبيرة للترويج لمعالم الدولة وفعالياتها الكبرى على الصعيد العالمي.

وقال سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "فخورون بتدشين طواف الإمارات للسباقات العالمية بعد اعتماد الاتحاد الدولي للدراجات لأجندته لعام 2022 وتحديد البداية هنا من الإمارات ما يشكل أمرا مميزاً ومهما لمسيرة الحدث ودوره في جذب نجوم العالم للانطلاق في رحلتهم ومشوارهم التنافسي نحو الألقاب".

وأضاف: "بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الطواف في نسخه الثلاث الماضية وتغلبه على تحديات المرحلة السابقة، نتطلع بطموحات جديدة لإضفاء المزيد من الابهار التنظيمي للحدث من خلال مراحله المتنوعة وامتداده ليشمل مختلف إمارات الدولة إلى جانب تزامنه مع فعاليات إكسبو دبي 2020 التي ستسلط الضوء على مكانة الإمارات وريادتها في تجسيد ملتقى العالم على أرضها باعتبارها الوجهة المفضلة والمثالية لتنظيم كبرى الفعاليات العالمية".

من جهته قال فابريزيو داميكو الرئيس التنفيذي للعمليات في " ار سي اس للرياضة" يمثل طواف الإمارات حدثا استثنائيا في عالم سباقات الدراجات وهو الأول في منطقة الشرق الأوسط، ولا شك أن دعم مجلس أبوظبي الرياضي قاد طواف الإمارات لبلوغ أعلى المراتب حتى أصبح أحد السباقات الكبرى في السلسلة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في ظل جذبه لنخبة الدراجين وأهم الفرق المحترفة، و تزامن الحدث مع فعاليات إكسبو دبي 2020 يسهم في تسليط الضوء على المسيرة المتطورة لدولة الإمارات.

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