الكشف عن ميداليات «ماراثون أدنوك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الراعي الرسمي للحدث العالمي، عن تصميم الميداليات وقائمة الرياضيين المشاركين في الحدث المرموق، قبيل 4 أسابيع على انطلاقه.

وتتزين ميداليات هذا العام، بأبرز المعالم الهندسية والمشهورة في أبوظبي، التي ستقدم التميز والإبداع في مسيرته العالمية والمجتمعية، كما ستحمل كل ميدالية منقوشة بشعارات مجلس أبوظبي الرياضي، و«أدنوك»، وشعار احتفال الدولة بعام الخمسين، وتتضمن ميداليات سباقي 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات، عبارات احتفالية بالمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي والفوز به.

كما كشف مجلس أبوظبي الرياضي، عن مشاركة مجموعة مميزة من الرياضيين من أصحاب الأرقام القياسية العالمية في السباق الرئيس لماراثون أندوك أبوظبي لمسافة 42.2 كم، إذ ستشارك في فئة نخبة السيدات، العداءة البحرينية يونيس تشومبا ، كما تشارك في السباق أيضاً، العداءة الإثيوبية بيتلهم موجس.

وفي فئة الرجال، سيشارك العداء الكيني بارناباس كيبتوم، كما يشارك أيضاً، مواطنه فيليمون رونو.

من جهته، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يجسد العدد الكبير من المشاركين المسجلين في سباقات الماراثون الشهر المقبل، اهتمام مجتمع أبوظبي وحرصه على تبني أسلوب حياة رياضية حيوية مليئة بالطاقة الإيجابية، وتدعم صحة ورفاهية المجتمع، كما يدل على زيادة أعداد المهتمين برياضة الجري في أبوظبي». وأضاف: «يحظى تصميم ميداليات هذا العام، بأسلوب مميز للغاية، تقديراً لجهود جميع المشاركين في التحدي، وللاحتفاء بنجاحهم بإكمال مسافة السباق، التي تناسب مستويات لياقتهم البدنية، كما ندعو جميع الراغبين بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، للتسجيل والانضمام لفئات السباقات».

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