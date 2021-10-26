تعاون «دبي للإعلام» وهواوي لدعم تطبيق «دبي الرياضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عن تعاونها مع مؤسسة دبي للإعلام، بهدف دمج تطبيق قناة دبي الرياضية، مع ساعتين HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro الجديدتين لتقديم تجربة ذكية مع الجهاز الفائق (WATCH 3 Pro Super Device Smart Experience HUAWEI)، ويبث تطبيق دبي الرياضية، برامج متميزة لمختلف الأحداث والفعاليات الرياضية، ويغطي العديد من البطولات الكبرى، وانضم في وقت مبكر من العام الحالي إلى منصة (AppGallery)، المخصصة لتوزيع التطبيقات الرسمية من هواوي، ويحقق التكامل الجديد مع الساعات الذكية رؤية المنصة في تقديم محتوى وسائط متكامل وذكي ومبتكر.

تعاون مثمر

وأكدت هبة حسين السمت، مديرة إدارة الإعلام الرقمي للإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام أن التعاون المثمر مع مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بدمج تطبيق قناة دبي الرياضية مع ساعتي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro الجديدتين يتوج جهود وحرص إدارة الإعلام الرقمي بالمؤسسة على مواكبة أحدث التطورات والتحديثات في عالم تطوير التطبيقات الذكية والإعلام الرقمي. ويعد إضافة نوعية، خاصة بعد انضمام تطبيق دبي الرياضية إلى منصة AppGallery.

وأشارت إلى سعي مؤسسة دبي للإعلام لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة للفئات المتنوعة من المتعاملين، من خلال تعزيز المحتوى عبر منصات ووسائل الإعلام الرقمية، من أجل تقديم خدمات متكاملة، ذكية ومبتكرة ومستدامة وتوفر محتوى عالي الجودة.

وقال كيث لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: يسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وهي الأولى من بين الشركاء المحليين في الإمارات الذين أطلقوا تطبيقهم على ساعاتنا الذكية الرائدة.

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