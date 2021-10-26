حضور مجاني في دبي مونلايت كلاسيك للغولف

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن إقامة بطولة دبي مونلايت كلاسيك، بمشاركة أبرز لاعبات الغولف في العالم على أرض ملعب فالدو، بنادي الإمارات للغولف وتبدأ غداً وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ويحظى عشاق رياضة الغولف بفرصة حضور فعاليات البطولة مجاناً يومي الخميس والجمعة، حيث يوفر منظمو البطولة للحضور مجموعة من الأنشطة العائلية المتنوعة والمناسبة لجميع أفراد العائلة والأعمار، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والموسيقية التي يقدمها المغنيان ومؤلفا الأغاني جيمي ريكس ومارتن كروكر بمشاركة عازفة الساكسفون ماشا كوتسكوفا.

شهد هذا الموسم تألق الشقيقتان آريا وموريا جوتانوجارن، وتكلل بفوزهما في بطولة داو جريت ليكس باي إنفيتيشنال في يوليو الماضي، وحصدت الأخت الصغرى آريا، بالإضافة إلى الفوز المشترك، انتصاراً في بطولة هوندا LPGA تايلاند، وتأهلت 7 مرات إلى المراتب العشر الأولى هذا الموسم، كما فازت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً مرتين ببطولات كبرى، بينما تأهلت شقيقتها البالغة من العمر 27 عاماً 6 مرات إلى المراتب العشر الأولى هذا الموسم.

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