الشارقة يختتم بطولة ناشئي الشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اختتمت، أول من أمس، منافسات بطولة أكتوبر الشطرنجية للناشئين، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار يومين، بمشاركة 10 أندية هي: نادي خورفكان الثقافي الرياضي ونادي اتحاد كلباء الرياضي ونادي الذيد الرياضي ونادي المدام الثقافي الرياضي ونادي مليحة الرياضي ونادي البطائح الثقافي الرياضي ونادي الحمرية الرياضي ونادي الثقة للمعاقين ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وشهد حفل الختام ومجريات اليوم الثاني من المنافسات عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس النادي وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي وحشد غفير من أهالي اللاعبين والمدربين وإداريي الأندية المشاركة.

وأثنى الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد الشارقة الثقافي للشطرنج على مستوى اللاعبين المشاركين في البطولة مثمناً جهود الأندية الرياضية والشطرنجية في الإمارة وحرصهم على المشاركة في جميع الفعاليات الشطرنجية والمجتمعية التي ينظمها نادي الشارقة للشطرنج والتي تقوم بدورها على نشر رياضة الأذكياء بين مختلف الشرائح، وأكّد أن نادي الشارقة للشطرنج بكافة إمكاناته وخبراته حاضر للمساهمة والتعاون في كل الفعاليات الشطرنجية التي تنظمها أندية الشارقة الوسطى والشرقية .

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