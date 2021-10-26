"دورة الشيخة هند الرياضية " تدشن نسختها التاسعة اليوم

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظيم مجلس دبي الرياضي، تدشن "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات" نسختها التاسعة بانطلاقة فعاليات بطولة البولينغ عصر اليوم في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر.

نسخة اكسبو 2020

وتأتي النسخة التاسعة مصاحبة لتنظيم دولة الإمارات ودبي لفعاليات اكسبو 2020 ، ما يعطيها زخماً عالمياً في ظل تعافي دولة الإمارات من جائحة كوفيد -1

وتتضمن نسخة هذا العام تنظيم منافسات 6 ألعاب رياضية فردية هي: البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، والبادل تنس.

انطلاقة قوية

وباتت منافسات البولينغ بمثابة شارة البداية والإنطلاقة القوية التي دشنت بها البطولات الماضية وتنطلق بها هذه النسخة، وتليها بطولة الريشة الطائرة التي تقام خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2021 بنادي النصر الرياضي، وتقام بطولة الكروسفت يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ند الشبا، ويقام سباق الدراجات الهوائية يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، كما يقام سباق الجري يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 في مضمار الجري بحديقة ممشى الورقاء، فيما تقام بطولة البادل تنس التي تعد ضيفًا جديدًا على الدورة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2021 وتقام منافساتها في بادل بوينت في منطقة القوز.

تحضيرات مبكرة

وفي سبيل التحضيرات والتجهيزات المبكرة للدورة، عقدت اللجنة المنظمة الأسبوع الماضي ورشة عمل عبر وسائل الاتصال المرئي تم فيها شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة التاسعة من الدورة، كما تم عرض متطلبات التسجيل في الدورة بشكل مفصل، والإجابة على جميع أسئلة واستفسارات منسقات اللجان النسائية في الدوائر والمؤسسات، وتم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب.

تسهيلات المشاركة

وكشفت فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، مدير الدورة بان اللجنة المنظمة سهلت المشاركة عبر شروط تسجيل ميسرة تمكن أكبر عدد من منتسبات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص الراغبات في المشاركة حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في منافسات 3 ألعاب فردية كحد أقصى، ويسمح بمشاركة منتسبات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص من المواطنات من عمر 18 سنة فما فوق، وحاملات جواز الدولة ومواليد الدولة والمقيمات، بالإضافة إلى بنات الموظفين والموظفات وزوجات الموظفين العاملين بالمؤسسات.

20 لاعبة

وحول تحديد الحد الأقصى لمشاركة المؤسسات في كل لعبة، توضح فوزية فريدون بانه يسمح بمشاركة 20 لاعبة بحد أقصى في سباق الطريق من كل مؤسسة، 15 مشاركة في سباق الدراجات الهوائية، و10 مشاركات من كل مؤسسة في الريشة الطائرة، و15 مشاركة في بطولة البولينغ، و4 لاعبات في البادل تنس، و10 لاعبات في الكروسفت.

جائزة أفضل مؤسسة

وعن جديد الدورة في تحفيز اللاعبات على مضاعفة الجهد كشفت فوزية فريدون عن عن إدراج جائزة جديدة للدورة وهي (جائزة أفضل مؤسسة) التي تمنح للمؤسسة التي حققت منتسابتها أكثر عدد من الميداليات في البطولات المدرجة بالدورة، وذلك تشجيعًا للمؤسسات على تسجيل أكثر عدد من اللاعبات في الدورة وحث المشاركات على بذل جهودهن لتحقيق نتائج أكبر والحصول على ميداليات أكثر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز