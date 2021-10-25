مهرجان الظفرة يحدد شروط ومعايير المشاركة في مزاينة الإبل

المصدر: وام

حددت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثراثية والثقافية في أبوظبي اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة دورته الخامسة عشرة 2021 - 2022 التي تقام بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين في الفترة من 28 أكتوبر الجاري ولغاية 22 يناير 2022 /موسم مزاينات أبوظبي/ متضمنةً مزاينات للإبل ومهرجاناً تراثياً شاملاً في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد والظفرة ضمن إمارة أبوظبي شروط ومعايير المشاركة في مزاينة الإبل للدورة الخامسة عشرة، التي تنطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبينت اللجنة من خلال كتيب إرشادي عبر منصاتها الرقمية /تراثنا/ شروط ومعايير المشاركة في مسابقات مزاينات الإبل ومن أبرزها أداء القسم والتقيد بالأنظمة والشروط الخاصة بالمزاينات وأوقات دخول المطايا حسب الفئات العمرية والأشواط المحدد وأوقات التحكيم وإعلان النتائج وقيمة الجوائز وعددها بالإضافة إلى شروط وضوابط المشاركة في بيرق الإمارات لأشواط الرموز المفتوحة وآلية تجميع نقاط الجائزة.

وشددت اللجنة على الالتزام بالأوقات المحددة لدخول الإبل والتقيد بالشروط والتعليمات إذ ستلغى مشاركة كل من يخالف الشروط والتعليمات المقررة من اللجنة المنظمة وقرارات لجنة التحكيم.

واشترطت اللجنة المنظمة ترصيص كافة الإبل المشاركة في المهرجان بشريحة المزاينة بحيث لن يسمح بمشاركة الإبل غير المسجلة مسبقاً في الأشواط وكذلك لن يسمح بالمشاركة لمن لا يحمل بطاقة مشارك.

وأكدت اللجنة أنه يمنع مشاركة الإبل المريضة أو المصابة بأي نوع من الفطريات أو أي مرض معدي تقره اللجنة الطبية كما سيتم استبعاد المطية التي لا ترقى إلى مستوى المواصفات العامة للمزاينة حسب رأي لجنة الفرز.

كما أكدت أن قرارات اللجنة نافذة ونهائية، وغير قابلة للاعتراض وأنه لا يحق للمالك الانسحاب بعد بداية الشوط حتى إعلان النتيجة.

كما أكدت أنه على أصحاب الحلال التواجد شخصيا عند فحص المطية من قِبل اللجنة الطبيّة للعبث أو تفويض شخص آخر أو توكيل اللجنة بذلك، وسوف يتم استبعاد المطية التي يتبين أن بها نوع من العبث للتغيير من الشكل الطبيعي أو كانت تحت تأثير المنشطات وسوف تحال الإبل المشتبه بها إلى الفحص الطبي وفي حال اشتباه لجنة التشبيه في المطية بأنها مهجّنة تحال لفحص تطابق الدم.

ووضعت اللجنة مجموعة من المحظورات ومنها استبعاد المطية بشكل نهائي في حال اكتشاف تلاعب بالشريحة الإلكترونية بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 10000 درهم كما حظرت على المشاركين حمل أي بيرق أو علم عدا علم دولة المشارك ومن يخالف ذلك تلغى جميع مشاركاته ويحرم من جوائزه ويتم حرمانه من المشاركة في المهرجان وأكدت أن سيتم استبعاد أي مشارك مع حرمانه من جميع جوائزه في حال تعدى لفظياً على أي من لجان المهرجان.

ولفتت اللجنة إلى أنه يسمح لأبناء القبائل بالمشاركة بمطيتين كحد أقصى في كل شوط من الأشواط الفردية والمشاركة بقطيع واحد في أشواط الجمل مع التزام الملاك بتنفيذ مبيت الإبل في شبوك المزاينة المخصصة للمبيت خلال الأوقات المحددة وفي حال عدم الالتزام بالمبيت سيتم استبعاد الإبل من المشاركة.

وأشارت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي من خلال الكتيب الإرشادي لمهرجان الظفرة 15 إلى الضوابط الخاصة لبيع وشراء المطايا وشروط استخراج بطاقة المشارك وشريحة المزاينة وشروط المشاركة في مسابقة المحالب والمسابقات التراثية المصاحبة ومواعيد إقامتها.

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