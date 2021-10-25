المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن انطلاق الموسم الثاني من أبطال مدارس أبوظبي، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة تنمية المجتمع، وشركة إنسبيراتوس، في ضوء محاوره التطويرية الرامية لتعزيز نمط الرياضة والصحة لجميع فئات المجتمع.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من رؤية مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لدعم الرياضة المدرسية باعتبارها القطاع الحيوي الرئيسي الرافد للهرم الرياضي بالمواهب، بجانب مساعيه المتواصلة لنشر الثقافة الرياضية في صفوف الطلبة، وتعزيز أهمية الرياضة بالنسبة لكافة أفراد المجتمع، وحرصه على تقديم الممارسات الإيجابية التي ترسخ نمط الحياة الصحية لمجتمع أبوظبي، والعمل على تقديم الفرص المثالية للمواهب الواعدة للتعبير عن قدراتها وإمكانياتها الرياضية.

كما نظم مجلس أبوظبي الرياضي ورشة فنية لممثلي المدارس المشاركة من مشرفي ومعلمي التربية الرياضية والمدربين من المدارس، بالإضافة إلى الحكام والمتطوعين.

وشهدت الورشة عرض البرنامج الزمني النهائي والتعريف بمواقع إقامة المنافسات، فضلاً عن القواعد واللوائح الخاصة بكل رياضة، والتي تتوافق مع القيم والأهداف العامة لمبادرة أبطال مدارس أبوظبي.

وتفتح «أبطال مدارس أبوظبي» أبوابها أمام جميع الطلبة من المدارس مجاناً، مما يعزز الجهود المبذولة في تشجيع طلبة المدارس على الانخراط في الأنشطة الرياضية المختلفة واكتساب خبرات المنافسة بأعلى المستويات في 5 رياضات هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، ألعاب القوى"، بالإضافة إلى تنظيم بطولة السباحة لطلبة المدارس التي تقام بالتزامن مع بطولة العالم للسباحة (فينا) التي ستقام في ديسمبر 2021 في الاتحاد أرينا.

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