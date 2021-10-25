بدء التسجيل لبطولة كأس السفير الياباني للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو يوم الجمعة الموافق الخامس من نوفمبر المقبل بصالة مدرسة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، بطولة كأس السفير الياباني السنوية للجودو لفئتي الناشئين والشباب، بالتعاون مع السفارة اليابانية لدى الدولة، ويبدأ التسجيل لها اليوم، عبر رابط البطولة، ويستمر التسجيل حتى الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الثاني من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو الصادر، أمس، والذي أكد أن لجنة الجودو المحلية فرغت من وضع اللائحة الفنية للبطولة وشروطها التي حددت مشاركة الأندية المسجلة في الاتحاد بواقع 4 لاعبين في كل وزن لكل ناد حسب البنود رقم ( 7-6-5) من لائحة البطولة، وأن مكان وزمان القرعة ومراسم إجراء الميزان كلها ستتحدد عقب انتهاء فترة التسجيل، وأن الاجتماع الفني سيتم عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) مساء يوم الخميس الموافق الرابع من نوفمبر المقبل، فيما تبدأ الأدوار التمهيدية للبطولة في التاسعة والنصف من صباح الجمعة الخامس من نوفمبر.

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الشكر إلى السفارة اليابانية لدى الدولة على تعاونها المستمر والمثمر مع الاتحاد، واهتمامها الكبير بتطوير الجودو الإماراتي، وتحديداً على مستوى المراحل السنية، التي تجد الاهتمام من جامعة توكاي في اليابان، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون المتميزة مع اتحاد الجودو خاصة على مستوى المدارس وقطاع الناشئين.

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