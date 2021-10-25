انطلاق «أسبوع أبوظبي للتحدي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يحفل «أسبوع أبوظبي للتحدي» ببرنامج متنوع من التجارب والأنشطة الرياضية وورش عمل للياقة البدنية والحوارات، وجلسات التدريب المفتوحة وإمكانية لقاء ألمع نجوم «يو إف سي»، التي تستمر حتى يوم 30 أكتوبر الجاري، بمواقع مختلفة في الإمارة، معززةً مكانتها كعاصمة للفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

ويشهد الأسبوع أيضاً بطولة «يو إف سي 267، بلاهوفيتش ضد تيكسيرا»، التي تستقطب إقبالاً كبيراً على تذاكرها لحضور نزالاتها الحية مباشرة، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتتضمن الفعاليات، تدريبات مفتوحة في فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس غداً الأربعاء، ويقام المؤتمر الصحفي قبل المباراة في الاتحاد أرينا بعد غد الخميس، إلى جانب فعالية الوزن الرسمية في الاتحاد أرينا يوم الجمعة، وبطولة «يو إف سي 267» التي يختتم بها نشاط الأسبوع.

يتخلل «يو إف سي 267» نزالان لحسم لقب بطل العالم، في فئتي وزن مختلفتين، عندما يدافع البولندي يان بلاهوفيتش عن لقب وزن الخفيف الثقيل، أمام الأمريكي المصنف الأول جلوفر تيكسيرا، فيما يواجه بيتر يان منافسه كوري ساندهاجن في النزال الرئيسي الشريك لتحديد البطل المؤقت لوزن البانتام.

من جانبه، يتطلع إسلام ماخاتشيف إلى تحقيق انتصاره العاشر على التوالي أمام دان هوكر، الذي يعود إلى العاصمة الإماراتية بعد فوزه الكبير في «يو إف سي 266» مؤخراً في لاس فيجاس، ويترقب الجمهور متابعة البطل السويدي حمزات شيماييف مجدداً بعد مشاركته الأولى في فعالية جزيرة النزال من «يو إف سي» في يوليو 2020.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز