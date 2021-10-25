اختتام بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اختتمت منافسات النسخة الخامسة من بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو التي نظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو في القاعة الرياضية لنادي الشارقة بمشاركة 179 لاعباً ولاعبة من أندية وفرق الدولة.

حضر المنافسات كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة والمهندس سليمان الهاجري رئيس الألعاب الفردية في نادي الشارقة إلى جانب عدد من القيادات الرياضية.

وشهدت البطولة التي عقدت أول من أمس عروضاً قوية وممتعة قدمها لاعبو ولاعبات الأندية والفرق المشاركة عكست النقلة النوعية للتايكواندو في الدولة.

نتائج

وأسفرت النتائج عن فوز نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول في فئة الشباب والرجال والمركز الثالث في فئتي الآنسات والسيدات.. بينما فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في الآنسات والسيدات والمركز الثاني في فئة الرجال والثالث في الشباب وحصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الثاني في فئة الشباب.. فيما حصل اتحاد كلباء على المركز الثاني في فئتي السيدات والآنسات والمركز الثالث في الرجال.

وأعرب رئيس اتحاد التايكواندو عن سعادته بالاستمرارية في تنظيم البطولة في الدولة، مؤكداً أنها كشفت عن تطور نوعي في المردود الفني للاعبين واللاعبات، مقدماً الشكر للسفير الكوري في الدولة لرعاية تنظيم البطولة ولمجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة لدعم ورعاية تطور الرياضات الفردية وفي مقدمتها التايكواندو، مباركاً للأندية واللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنياً لهم المزيد من النجاح مستقبلاً.

وعلى هامش البطولة تم تكريم رئيس اتحاد التايكواندو من جانب رئيس نادي الشارقة بمناسبة فوزه بعضوية الاتحاد الدولي للتايكواندو، متمنياً له المزيد من النجاح وتمثيل الإمارات المشرف في المحافل الدولية.

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