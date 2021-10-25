كاسبر وشابوفالوف يشاركان في مبادلة العالمية للتنس

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المُنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن اسمين جديدين، ضمن قائمة اللاعبين العالميين المشاركين في دورتها الـ 13، وتقام بمركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي من 16 حتى 18 ديسمبر المقبل.

الاسمان هما، كاسبر رود، أول لاعب نرويجي يفوز بلقب رابطة محترفي التنس والمصنف الثامن عالمياً، ودينيس شابوفالوف المصنف 13 عالمياً، الذي وصل هذا العام إلى منافسات نصف نهائي بطولة ويمبلدون.

ويشارك اللاعبان في بطولة مبادلة العالمية للتنس للمرة الأولى في زيارة هي الأولى لهما أيضاً إلى أبوظبي، حيث ينضمان إلى اللاعبتين اللتين أكدتا مشاركتهما، وهما البطلة الأولمبية بيلندا بنشيتش في مواجهة حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة إيما رادوكانو، واللتان ستتواجهان في اليوم الأول من الفعالية، وسيتمّ الإعلان في الأسابيع القليلة المقبلة عن الأسماء الأربعة المتبقية لاستكمال قائمة البطولة العالمية والمؤلفة من ثمانية لاعبين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «لطالما شكّل الإعلان عن أسماء اللاعبين المشاركين في البطولة لحظة مميزة بالنسبة لنا، خاصة مع انضمام لاعبين محترفين مثل كاسبر ودينيس إلى منافسات الرجال، اللذين وقع عليهما الاختيار في إطار هدفنا إلى استقطاب أبرز اللاعبين العالميين بما يليق بالإرث العريق لبطولة مبادلة العالمية للتنس».

وأضاف ليكرش: «يشكّل اللاعبان إضافة مميزة إلى قائمة النجوم المشاركين إلى جانب إيما وبيلندا، لما يتمتعان به من موهبة كبيرة وما حققاه من نجاحات هذا الموسم، حيث نواصل هذا العام استضافة أبرز الأسماء العالمية في رياضة التنس».

وتألق البطل النرويجي رود خلال الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس 2021 بعد إحرازه خمسة ألقاب، آخرها تتويجه ببطولة سان دييجو المفتوحة في وقت سابق من أكتوبر الجاري، ليكون أول نرويجي يصعد في التصنيف إلى قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم.

من جهته، قال رود: «حظيت بموسم رائع هذا العام، وأشعر بالحماسة لمشاركتي الأولى في بطولة مبادلة العالمية للتنس، حيث سمعت من زملائي عن أهمية هذه البطولة بصفتها انطلاقة مهمة للموسم المقبل، كما أتطلع إلى تحسين أدائي في العام المقبل، لذلك تتيح لي البطولة، التي تستضيفها أبوظبي في ديسمبر المقبل فرصة المنافسة ضد أفضل اللاعبين في العالم استعداداً لموسم كبير آخر، بالإضافة إلى استكشاف وجهة وثقافة جديدة في طقس ملائم».

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