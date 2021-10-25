اهتمام دولي وعربي بمؤتمر الشارقة الرياضي

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

يحظى المؤتمر الدولي الأول للرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع، الذي تنظمه جمعية الاجتماعيين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إعتباراً من 21 نوفمبر المقبل باهتمام دولي وعربي من خلال جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعاصمة أبوظبي، حيث وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بدعم الحدث وتوفير كل فرص النجاح له.

وقام الدكتور فراج العجمي الوزير المفوض جامعة الدول العربية مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة، بنقل هذه التوجيهات أثناء استقباله الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس الجمعية رئيس المؤتمر بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بحضور البروفسور عبدالعزيز المصطفى رئيس لجنة الصحة العالمية للمؤتمر.

وحرص الدكتور ميرزا على إبراز أهمية الحدث الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ويتناول جانباً مهماً من جوانب المجتمع المدني، كما قدم الشكر للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على توجيهاته برعاية وإنجاح المؤتمر، وفي نهاية المقابلة أهدى ميرزا درع جمعية الاجتماعيين إلى الدكتور فراج العجمي، آملاً أن تحقق تلك الرعاية النجاحات التي تنشدها اللجنة المنظمة.

وفي سياق آخر يلقي القاضي الدكتور حاتم علي كلمة باسم مكتب الأمم المتحدة في حفل افتتاح المؤتمر للتأكيد على أهمية هذا الحدث الدولي الكبير.

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