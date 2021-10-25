نجاح سباق دراجات «من أجل أصحاب الإرادة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية نظم مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية الجمعة الماضي سباقاً للدراجات الهوائية لمسافة 65 كيلو متراً في جزيرة ديرة، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتم اختيار جزيرة ديرة في دبي لإقامة السباق، حيث قامت شركة نخيل بدعم المبادرة من خلال تخصيص مسار للسباق.

يأتي السباق دعماً لأصحاب الإرادة من المتعافين من مرض الإدمان، كما يهدف السباق للتعريف بخدمات المركز، وذلك من خلال تشجيع أفراد المجتمع للمشاركة في الفعاليات المجتمعية، وحمل رسالة الأمل للمرضى وأسرهم وتحقيق رؤية المركز المتمثلة في المساعدة في علاج مرضى الإدمان، وإعادة الأمل بين المرضى وأسرهم حتى يكون المجتمع أكثر صحة وسعادة.

انطلق السباق يوم الجمعة الماضي بتاريخ 22 أكتوبر في جزيرة ديرة بدبي، وتم تخصيص السباق لراكبي الدراجات الهوائية من الأعمار 16 فما فوق بفئات ومجموعات مختلفة. شارك في الفعالية 200 درَّاج، وتم تكريم 60 مشاركاً حسب الفئات.

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