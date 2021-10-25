المدير التنفيذي لحلبة مرسى ياس : انتهينا من 95 % من التعديلات على المضمار

المصدر: وام

أكد الطارق العامري المدير التنفيذي لحلبة مرسى ياس - إحدى أهم وأكبر المرافق الرياضية في الإمارات والشرق الاوسط - أن نسبة الإنجاز في التعديلات الجديدة لتطوير مسارات ومنحنيات مضمار الحلبة وصلت إلى 95 % حتى الآن، ونسبة الـ 5 % المتبقية هي عبارة عن اللمسات الأخيرة والتجارب العملية التي ستجرى عليها، قبل استخدامها رسميا في ديسمبر المقبل في جولة جائزة الإتحاد الكبرى للفورمولا 1.

وأضاف أن جولة 2021 في ديسمبر المقبل ستكون استثنائية بكل المقاييس حيث ستحمل رسالة من الإمارات للعالم بالتعافي من جائحة كورونا، وسيسمح فيها بالحضور بالنسبة الأقصى من الجماهير والزائرين من عشاق رياضات السيارات، كما سيقام على هامشها العديد من الفعاليات المصاحبة والسباقات التي يجري تنظيمها لأول مرة.

وقال العامري في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات" وام" : " حلبة ياس جزء من استراتيجية حكومة الإمارات عموما وأبوظبي على وجه الخصوص، الهادفة إلى أن تكون منصة عالمية للسياحة والرياضة معا، وبناء عليه فإن النسخة الـ 13 من جائزة الإتحاد الكبرى للفورمولا 1 في العام الجاري ، ستشهد العودة الكاملة للجماهير والزائرين بسعة استيعابية 100%، لنحتفل مع العالم بتغلبنا على الجائحة من خلال السياسات المدروسة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات، وطبقتها بمنتهى الدقة والوعي، لتحول من خلالها هذا التحدي الكبير إلى قصة نجاح".

وتابع : " بالتأكيد فإن السياحة عنصر مهم من معادلتنا في العمل، وهي التي نطلق عليها معادلة الـ 50 % ، أي نستهدف 50 % من الجمهور المحلي، و50 % من الجمهور الخارجي في الفعالية الرئيسية التي تستضيفها الحلبة وهي جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، وقد وضعنا آليات وقوانين ونظم إدارة تخدم أهدافنا، ومما لا شك فيه أن عام الخمسين أعطانا طاقة إيجابية، وجدد لدينا الحوافز للمزيد من العطاء والتميز، كما أن وجود إكسبو 2020 دبي في الإمارات يمنحنا دوافع إضافية للإبداع، وفي شهر ديسمبر المقبل ستكون حلبة ياس بؤرة اهتمام العالم عندما نستضيف الجولة الختامية لسباق الفورمولا 1 والتي ستتوج الفائز بالمركز الأول".

وعن تصوراته لحلبة مرسى ياس وما يمكن أن تقدمه في الخمسين عاما المقبلة باعتبارها واحدة من أهم وأغلى المرافق الرياضية في منطقة الشرق الأوسط .. قال العامري: " في عام الخمسين بدأنا نضع خطط التطوير في الحلبة لتتوافق مع أهدافنا المستقبلية، ونحن لا نعمل وحدنا، بل نتعاون مع العديد من الأطراف ومنها الاتحاد الدولي للسيارات، ومنظمة الفورمولا 1 ، والسائقين والفرق، وقمنا بتغيير المضمار بحيث يتوافق مع متطلباتنا المستقبلية، وتلك هي البداية، وفي سباق 2021 سيتابع العالم مدى تأثير هذه التعديلات والتطورات على مستوى المضمار وفي المنحنيات لتكون أوسع وأسرع في القيادة، وستسمح للسائقين بأن تكون لديهم فرص للتنافس القوي ورفع معدلات التشويق، وفي الخمسين عاما المقبلة سنعمل على أن تكون حلبة ياس منصة للعديد من الأحداث العالمية الرياضية الكبرى ليس في عالم السيارات فحسب، ولكن في العديد من الرياضات الأخرى".

وتفصيلا عن التعديلات الجديدة التي جرت هذا العام في مضمار الحلبة ..

أضاف : " اقتربنا من الإنتهاء تماما من إنجاز تلك التعديلات، بنسبة تقترب من 95 %، وقمنا بدعوة الاتحاد الدولي للسيارات ومنظمة الفورمولا 1 للتجريب معنا، ومنح المضمار التصريح الدولي، والأمور تسير بشكل رائع، وقريبا سنحتفل باعتماد المضمار الجديد بشكل رسمي في نوفمبر المقبل".

وعن الجديد الذي سيرى النور لأول مرة في نسخة 2021 من جائزة الاتحاد للفورمولا 1 .. قال: " بعد التعديلات التي أجريت على المسار سيسمح للسائقين بزيادة السرعات على المضمار، وبالتالي سيكون التنافس أكبر، خصوصا مع توسيع المضمار والتخفيف من حدة المنحنيات والإلتفافات، وعندما يأتي السائقين إلى أبوظبي هذه المرة سيكون المضمار جديدا عليهم تماما، ومختلفا تماما عن ذي قبل".

وعن الفعاليات المرافقة للحدث والجديد فيها .. ذكر العامري: " هذا العام سنحتفل بالعودة للتعافي الكامل، ولدينا برنامج ترفيهي كامل لكل الفئات والشرائح من الجمهور، بما فيها 4 حفلات غنائية لمطربين عالميين، وبالنسبة لمنصات الترفيه داخل الحلبة فستشهد تطويرا وتسهيلا في عملية الدخول والخروج وتقديم الخدمات لهم في مواقعهم دون أن يخرج من مكانه، بتقنيات حديثة، وبالنسبة للسباقات المصاحبة فإنه سيتم تنظيم سباق الفورمولا 4 بنسخة جديدة، للسائقين صغار السن المتحولين من الهواية إلى الاحتراف، من الكارتينج إلى الفورمولا، وفي تلك المنصة سيمكننا مشاهدة أبطال المستقبل في الفورمولا 1، ومنهم الإماراتية حمده القبيسي، ومعها عدد من الأبطال العالميين في هذه الفئة، والتغيير هذا العام سيشمل منصة سيارة الفورمولا 4 نفسها لتظهر بشكل جديد، وأداء جديد، وستكون فرصة مثالية للتعرف على السيارة الجديدة للفورمولا 4 مع أول ظهور لها في العالم للمرة الأولى".

وعما إذا كانت هناك أعمال تطوير أخرى في الحلبة .. أوضح : " التطوير مستمر ولن يتوقف، وحاليا هناك برامج جديدة نعمل عليها مع شركات متخصصة في صناعة السيارات بحيث نطرح منتجاتهم في حلبة مرسى ياس، نحن حاليا في طور الاتفاق، سيكون لدينا منتجات جديدة من السيارات، وخدمات جديدة للسيارات، ومقرات لبيع ماركات عالمية لدينا في الحلبة".

وعن استضافة حلبة مرسى ياس وأبوظبي لعدة أحداث عالمية في أقل من شهرين منها أسبوع أبوظبي للتحدي ونزالات الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي" العالمية، وبطولة العالم للسباحة، وبطولة "إتش إس بي سي" العالمية للجولف، وبطولة العالم للترايثلون، قال: " نحن نعتمد على معادلة بسيطة في العمل تقوم على الربط بين الشركاء الاستراتيجيين، ولدينا علاقة قوية مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومع شركة "ادنوك" وبتنسيق الجهود معهم نستثمر الإمكانات الهائلة الموجودة في الحلبة".

وحول صالة الاتحاد الكبرى التي تم إنشاؤها داخل الحلبة والتي تعد واحدة من أكبر الصالات في منطقة الشرق الأوسط حيث تتسع لـ 18 ألف متفرج والقيمة المضافة التي تقدمها لرياضة الإمارات بشكل عام ولحلبة ياس تحديدا .. ذكر العامري : " صالة الاتحاد رئة جديدة من رئات الحلبة، ونفتخر بمثل هذه المنشأة الضخمة التي سمحت لنا بإدخال رياضات وفعاليات مختلفة تماما عن التي تأسست الحلبة من أجلها، فهي متعددة الأغراض، والفعاليات التي تقام فيها تتم بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن يأتي لصالة الاتحاد يمكنه أن يطلع على الخدمات المختلفة ومنصات الترفيه المتنوعة في حلبة ياس".

وعن أحدث الممارسات في حلبة ياس .. أضاف : " أطلقنا منصة القيادة الإلكترونية للأطفال الصغار، وقمنا بالتصفية على عدد كبير من الأطفال، حيث تم اختيار المميزين منهم، ثم دخل معنا الآن عدد من الأطفال المميزين على المستوى الدولي ، حتى وصل العدد خلال الموسم الماضي إلى 250 مشاركة إلكترونية، وهذا سيكون توجه المستقبل، وتلك المنصة ما زالت في بدايتها وفي كل فترة سنسلط الضوء عليها، لأننا متأكدين أن هذا

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