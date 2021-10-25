3 ميداليات للإمارات في افتتاح «عربية السباحة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حصدت الإمارات 3 ميداليات في اليوم الأول من البطولة العربية للسباحة، التي افتتحت أمس بالمركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي. ونجح يوسف المطروشي في الفوز بذهبية سباق 100 متر فراشة مرحلة 16 - 18 عاماً، وفازت السبّاحة الإماراتية سارة عكاشة بالميدالية الفضية بسباق 100 متر فراشة مرحلة 16 - 18 عاماً، كما فاز المنتخب الإماراتي بفضية سباق 100 متر تتابع مرحلة 16 - 18 عاماً. وانطلقت أمس البطولة العربية للسباحة التي تقام بمشاركة 174 سباحاً من 17 دولة عربية، في الحدث الرسمي الأول الذي يقام في هذا المسبح، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.

حضر حفل الافتتاح الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ورئيس الاتحاد العربي للسباحة طه بن سليمان الكشري، ورئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي والمحلي للسباحة، إضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

تكريم

وحرص رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الدكتور حسين المسلم، رافقه رئيس الاتحاد العربي طه الكشري خلال حفل الافتتاح، على تكريم السباح الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي، بمناسبة تتويجه بالميدالية الأولمبية في طوكيو 2020.

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