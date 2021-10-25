دبي تحتضن «ديكا» للياقة البدنية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت الجهة المنظمة لبطولة مسابقات «ديكا» لديكاثلون اللياقة البدنية، الذي يشمل المنافسة في 10 أنشطة بدنية وألعاب رياضية، عن إطلاق فعاليات المسابقات الرياضية التابعة لها للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تستضيف أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي أولى فعاليات البطولة «ديكا سترونج» يوم الجمعة المقبل، وقد تم طرح تذاكر المسابقة للمهتمين، كما تم إعداد سباقات «ديكا» التي ترعاها وتقدمها دبي القابضة والجهات المنظمة لمسابقة سبارتان العالمية، لتكون منافسات ابتدائية أساسية وهادفة، ويلي الفعالية الأولى للبطولة «ديكا سترونج» ثلاث فعاليات رئيسية هي فعالية «ديكا مايل» في منطقة السيف يوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2021 ثم فعالية «ديكا فيت» التي تتخذ من حي دبي للتصميم مكاناً لها يوم الجمعة 21 يناير 2022.

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