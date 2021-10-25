مواجهات مثيرة في ليلة ناجحة للملاكمة بدبي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

شهدت دبي، أول من أمس، أحد أكثر عروض الملاكمة إثارة للاهتمام منذ فترة طويلة، من خلال بطولة «الناس» للملاكمة الكوبية، وبمشاركة أبطال العالم في هذا النوع من الرياضة، وفي مقدمتهم بطل العالم لامبرت، والذي واجه ناباري، وتمكن من الفوز للتأكيد على أفضليته العالمية. فيما جمعت واحدة من أسرع المباريات القتالية الكوبي غادير هييرا، والإندونيسي صندافا، وتمكن هييرا من حسم المباراة لصالحه، فيما قدم باقي الملاكمين عروضاً راقية على الحلبة في فندق كونراد بدبي، بحضور الأمريكي الدكتور بيدرو دياز مدرب الملاكمة الكوبي، وبطل العالم الكوبي السابق غيلليرمو.

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